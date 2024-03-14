世界視線：俄只相信核武　中國迷信協議

中國與俄羅斯的關係，是簡單也是複雜的。簡單的是，因為美國及西方都把中、俄看作共同敵人，加以針對，對拜登與美國主要決策集團而言，二者都是美國霸權主義的挑戰者，不把它們打倒，美國的霸權主義會受到很大制約和威脅，甚至會引發非西方或「全球南方」國家的全面反叛。中俄與美國是不可解的敵對關係，因而中俄對美國有相同的利益立場。在中美、俄美的敵對中，中俄合作便是戰略的必然夥伴。只要存在美國的敵對，中俄不能不合作。

複雜的是，中俄的國家利益並不完全相同，利益的先後重要次序也不盡相同。例如，俄美是差不多已公開作戰了，烏克蘭戰爭是代理人戰爭，正逐步演變成北約與俄羅斯的直接戰爭，美國也或多或少地直接介入。中美矛盾還未去到俄美的近似熱戰階段，仍只是相互威嚇，美國是在尋找代理人來發動近似烏克蘭戰爭的衝突。中國是一方面作出各種防範，另一方面用外交等各種方法攔阻美國的代理人之選，菲律賓是目標。這還是在冷戰熱戰的前夕，對中國而言，應對美國挑釁的對策便沒有俄羅斯那樣緊迫，應對政策的選項與餘地還大。這與俄羅斯在戰爭中的感受、反應都有較大的差別。

最近中國重提不首先使用核武協議，恰好反映中俄的立場不同。俄羅斯表示理解，但不接受。自烏克蘭戰爭以來，俄羅斯獨力對付北約國家各個方面的攻擊，勢孤力弱，因此以動用戰術核武作為威脅，阻止美國用北約和烏克蘭在戰場上摧毀俄羅斯的軍力與防衞。或者正因如此，美國與北約自我抑制，不敢直接攻擊俄國境內設施。俄羅斯不答應不首先動用核武，也部署核武設施於面向歐洲的戰略地點，包括「飛地」的加里寧格勒。

在被美國領導的西方全面圍堵下，核武或可首先動用核武，便是俄羅斯最後的核威懾手段，捨此沒有其他。因此，即使在烏克蘭戰場上有所得利，俄羅斯還是害怕美國擴大攻擊，亦擔心在美國全力大戰下，中國會獨善其身，不作援手。既然中國亦不足以作為依恃，俄羅斯便只能緊握核武這個手段。

中國提出不先動用核武的協議，是希望用協議束縛擁核武的各國，不讓它們動用核武。中國相信外交協議，因為戰爭的迫害還未近身。俄羅斯不相信協議，因為被美國和西方欺騙了太多次。

研究所所長 陳文鴻