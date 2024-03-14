又看到內地的學者談經濟改革與政治改革，認為兩者不配套，不同步，便產生眾多的矛盾與問題。言下之意，是單經濟改革，沒有政治改革，改革不能持久。

經濟當然不可與政治分割，倡言可分割是欺騙，企圖用作掩飾隱瞞政治與經濟的利益關係，維護既得利益，抗拒社會的公平公正的發展。資本主義是政經合一，不是單純的市場經濟。社會主義產生自資本主義的缺陷，是資本主義的否定或對立面，因此，必然如資本主義一樣，政經合一。差別只是資本主義的發展，形成寡頭壟斷。後者篡奪政治權力，用作維護寡頭壟斷的資本。社會主義反其道而行，通過政治革命，用民眾的政治權力來摧毀維護資本的建制政治權力，從而打擊、控制駕馭資本，進一步證明社會主義是資本主義的否定的否定。

經濟改革的問題是怎樣改革，西方主導的建議是簡單地把中國原來的體制全盤市場化，最典型的例子是蘇聯東歐變天時用的震盪療法，把原來的體制打破，全面採用西方的市場體制。此中亦有差別。西方的市場經濟體制依賴的制度在改革全然抹殺，實質上是把理論轉化，沒有制度的考慮。中國在改革時採雙軌制，市場化也循序漸進，雙軌內容逐步轉變，但政府/國營因素仍然存在。但當然不同於改革之前的體制與模式，也因有這樣在市場以外的政府因素，中國經濟發展政策可以發揮舉國協作的能力，部分相類於德國的社會市場主義，亦顯示出中國的經濟改革未必全屬資本主義範疇。

因為雙軌制，因為中國不全面市場化、資本化，政治方面的改革僅在原有的體制內進行修改、改善，不會有震盪療法的政治體制的先破後立，中國的政治便沒有如蘇聯東歐在經濟震盪療法的同時，進行政治體制的西方民主制度變革，後者實質只是選舉制度對權力分配改變方法，蘇聯東歐的政治改革沒有文化、制度的考慮，容易變成金權政治，資本入侵政治或政治權力轉化為資本。

中國經濟改革的成功是循序漸進，忽視制度因素也帶來不少困難和後遺症。西方的民主政制多有問題，最近情況已顯示金權政治的結構矛盾。中國要政治改革，可以怎樣做？學西方的真假不分，抑或仍是摸着石頭過河，從解決結構矛盾出發？政治改革說得容易，推行卻問題多多。