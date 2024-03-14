美國前總統特朗普在任期間，對中國企業字節跳動毫不手軟，甚至提出要對付該公司旗下的網絡社交平台TikTok，迫令對方退出美國或售予美資公司。特朗普雖然已經卸任，但現任總統拜登仍然緊咬不放，美國國會快將通過法案，勒令TikTok必須剝離字節跳動，否則只能在美國下架。

不過，事情的始作俑者特朗普近日改變了主意，他雖然仍對TikTok沒好感，卻反對現屆政府再針對該公司。特朗普表示，如果逼走TikTok，很多美國青少年會發瘋；他甚至認為，比起TikTok，美國Meta公司旗下的Facebook更加可惡。

俄羅斯總統普京跟特朗普素來關係良好，但當被問到下一屆美國總統，他希望由拜登抑或特朗普出任，普京的答案卻出乎一般人所料，他較支持拜登，因為拜登比起特朗普的施政，更具可預測性。我不認為普京在講假話，事實上，特朗普就像一個任性的孩子，好惡存乎一念之間，他今天討厭你，明天又可以喜歡你，由這樣一個人去掌控美國，擁有世界上最高的政治影響力，長遠而言，對俄羅斯未必有利，對全球局勢就更加不利。

特朗普由排斥TikTok到轉而接受，也不是安甚麼好心，只是因為在上一次連任總統的選戰中，Meta旗下的網絡平台封殺他，變相支持拜登。由是使特朗普懷恨在心，故相對於TikTok，他更討厭Facebook以至Meta而已。

這位前任的白宮主人往往將個人愛憎凌駕於國家利益之上，他一旦重新掌權，對美國確是不利，但站在中國的立場，那倒沒所謂，北京早已做好心理準備，不論誰坐進橢圓形辦公室，都不會對中國友善，既然如此，咱們不妨兵來將擋、水來土掩，小心應對便是。