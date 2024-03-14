上回談到，教宗方濟各就俄烏戰事發表的「白旗論」，導致教廷被翻在二戰時被指縱容納粹德國的「黑歷史」。但事實上，美國在二戰初期也是持相同的中立立場，並有份支持時任教宗庇護十二世在開戰前的調停工作。直至日軍偷襲珍珠港，美方才轉軚參戰。

俄烏戰事的性質和背景，與當年由德國入侵波蘭開啟的二次大戰完全不同。當年美國與大部分歐洲國家都力求避免戰爭，但在俄烏戰事爆發前夕及至開戰初期，最少美國是樂見俄羅斯入侵烏克蘭，希望藉此打擊以至拖垮俄國，同時削弱法國等歐陸國家追求獨立自主的聲音。但隨着戰事不斷拖長，眼見俄方表現頑強，烏軍則表現不濟，導致軍援負擔日重，歐美希望結束戰事的情緒日濃，因而令「白旗論」得到不少歐洲民眾以至領導人的暗中認同。

解鈴還須繫鈴人，烏國戲子總統澤連斯基為了延續其執政地位和民族英雄形象，斷不會政治自殺自願舉白旗投降。加上大部分烏克蘭人為東正教教徒，並不聽命於梵蒂岡教廷，因此教宗的「白旗論」可能是針對身為天主教教徒的美國總統拜登。但拜登現時面對的最大「戰爭」是年底的總統選戰，他剛剛才宣布要透過加稅來削減美國政府財赤，固然亦希望俄烏戰事盡早結束以減輕軍援負擔，但若戰事以烏克蘭舉白旗的方式結束，也可能會削弱其威信及影響選票。

拜登的對手特朗普則沒有這個政治包袱。匈牙利總理日前與特朗普會面後透露，對方聲稱一旦重新上台，會中斷對烏克蘭的軍援，以加速終結俄烏戰事。特朗普此前亦講過，若一直拖欠軍費的北約成員國被俄軍入侵，美國不但不會施援，甚至會鼓勵俄方為所欲為。更何況，烏克蘭根本不是北約成員。