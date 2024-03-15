產評：歐美日圍剿中國　汽車貿易戰升級

全球經濟前景未明之際，愈來愈多迹象顯示，歐洲、美國與日本正密謀聯手圍剿中國電動車，以關稅等貿易壁壘，阻止中國汽車行銷全球，其考量除了是本地重工業的利益，更關係到未來智能化與數碼化新經濟的競賽格局，絕對不能輕視這場汽車貿易戰升級所帶來的連鎖效應。

各地為了實現減碳目標，推動新能源汽車應用是大勢所趨。在全球主要經濟體中，中國是最先投入大量國家資源推動新能源汽車研究與產銷，由生產技術與標準，到上、下游的資源與設備配套，都有長足的規劃，故今時今日，中國電動車非但佔了本地市場重要份額，更成功走出海外，為國家帶來愈見可觀的出口收益。

過去全球汽車業由歐洲、美國與日本分佔，中國作為後來者，能有今日的成就，絕對不是僥倖，而是製造產業升級改造戰略的一項重大成功。過去，歐、美和日本的車企充分利用中國市場的製造業設施和低廉勞動力，在中國建廠在地產銷，並行銷海外，足見中國的汽車工業製造能力，早已獲得國際市場的認同，隨着自有技術的掌握，中國汽車品牌冒起，並有全球最大的汽車消費市場支持，足見中國汽車產業的綜合競爭優勢並非一朝一夕，且足以威脅到全球車市幾位「老大哥」歐、美、日的地位。

今年以來，歐洲說要調查中國電動車補貼；美國總統拜登直言中國接入互聯網的汽車給美國國家安全帶來風險，擬限制自中國進口電動車及零組件，而美國電動車廠已準備好大舉殺入東南亞市場，與中國車企爭長短；日本車廠亦聯手加快研製電動車，並在新能源汽車上積極另闢新徑，開發氫能及混能車等款，圖削弱中國電動車在全球的影響力。反正，一場全面升級的汽車貿易戰一觸即發，矛頭就是直指中國電動車，勢要各種貿易壁壘甚至國家安全相關的制裁為由，力壓其在全球的滲透率。

歐、美與日本此舉，一則是保障自身汽車產業的利益，畢竟在電動車的研製方面起步慢，國際競爭力下降，失去市場佔有率，影響的是一門重工業的經濟產值貢獻，以及大量的製造業職位供應，須國家政策調節來護航。

更重要的是，在未來的數碼化與智能化製造上，汽車智能化是首個須搶攻的產業，這關係到未來的流動通訊制式、雲端技術、物聯網、車聯網、自動駕駛、智能交通、智慧能源、智慧城市等融合一體化發展戰略，誰能先人一步搶攻市佔率，主導技術制式，誰就能掌握未來新經濟時代的話語權。

說到底，這關係到中美的世紀爭霸，所以美國毫不猶豫打壓中國，限供高端晶片與相關設備、加關稅、未來甚至限制部分中國汽車產品進口。總而言之，制華之心不會因白宮易主而改變，只會變本加厲。

眼前百年變局，兩強經濟戰只會愈演愈烈，全球經濟將要迎來翻天覆地的變化，緊隨而來的是利益大洗牌，時代的洪流既難以逆轉，只有做好心理準備，以變應變。