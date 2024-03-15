因為大國博弈，害怕失去霸權，美國對中國、俄羅斯通過代理人、棋子發動戰爭的做法愈演愈烈，緊鑼密鼓。不過，美國很會賊喊捉賊，倒打一耙，把開戰的責任推給中俄，說成是中俄對美挑戰、威脅。美國參謀長聯席會議前主席米利，最近接受英國媒體訪問時說，美國避免與中國或俄羅斯開戰的關鍵，是維持強大的軍隊，這種威懾力十分重要。

眾所周知，美國支持台灣分裂勢力，支持他們「倚美謀獨」，出售軍火，武裝和訓練台軍，把台灣當成圍堵、打壓北京的棋子，力阻中國統一。對此，北京一直與美、台展開堅決的鬥爭。在推動和平統一的同時，根據台灣內外和國際形勢變化，這些年大陸着力加強了武統的部署，只是不到萬不得已，大陸不會放棄和統，會盡最大的誠意、以最大的努力推動和統。然而米利聲稱，北京未能攻台是因為美軍的震懾。米利對「美軍的震懾」相當自信和膨脹，以為美國只要加強軍事實力，就能阻嚇大陸武統台灣！米利認為，中國在科技方面還未超越美國，中方雖然建立了強大的軍隊，但仍未能等同美軍；米利判斷，北京數年前要求解放軍2027年前成為東亞最強軍事力量，但能否做到是另外一回事。

米利的這套對華軍事思路有三大錯誤，一是他根本不懂中國在國家統一問題上的原則決心、意志和方針政策，以為大陸沒有對台動武，是因為被美國軍力所震懾，害怕美軍介入。他不知道一旦台灣發生重大的「台獨分裂」事件，或是台灣「被外國拿去」，解放軍會毫不猶豫地發起「解放台灣、保衞祖國」的軍事進攻，不管美國有何軍事部署，甚至參戰，都威懾、阻擋不了大陸的軍事行動。二是美國始終是不可救藥的「唯武器論者」，以為大陸軍力不及美國就不敢行動。三是米利對台海戰爭形勢並不清醒，不知在這場局部戰爭中，大陸對美台有碾壓優勢。