最近Google Earth更新台灣西部圖資，除將過去台灣國防部協調模糊化的高司軍事建築，包括國防部、海空軍司令部、軍情局、國安局等重新恢復清晰與立體化外，也披露大批正在新整建的新興軍事基地，包括整建中的龜山愛國者預備陣地、預備部署M1A2戰車的大崗營區、楊梅導彈營區、苗栗西湖導彈基地、台中清泉崗新建萬劍彈庫等。

其中最引人矚目的，是位於台中都會公園附近的天弓三型防空導彈基地，Google影像偵攝時，基地可能剛好輪值戰備，在華麗的扇形七爪陣地中，7座導彈車在陣地中舉升彈箱，另有兩到三輛彈車停置發射區。基地分發射區與行政區，滿布戰術及行政車輛，明顯已完成進駐擔負執勤任務，連弓三陣地未部署低空防衞火力都清晰可見，令人憂慮相關軍事機密會否被大陸看光光？

然而，台灣國防部長邱國正在面對立委質詢是否洩密時，卻顯得不慌不忙，只說會和Google溝通協調，再度把敏感處所遮蔽。但截至13日晚間，圖像仍舊清晰可見，顯然台軍對這些機密並不是特別在乎。理由很簡單，大陸衞星早就在密集監控台灣，若是Google都能拍到，那麼大陸也早已知之甚詳，實在不必大驚小怪。

但與此同時，賴清德宣稱要捐出做公益的老家「賴皮寮」，卻被人發現又在Google上被隱蔽起來，一個在大選期間被多人「朝聖」，引起廣泛討論，又要捐做紀念館的地方，為何又要隱藏呢？難道所謂捐做公益，全是掩人耳目，實際上台灣真正重要的機密，全都藏在「賴皮寮」內，絕對不可以輕易曝光？無怪當初在這荒郊野外一定要派一個加強班駐守，還要隨時監控以防萬一，原來這才是台灣所有秘密的核心所在啊！