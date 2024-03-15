再談教宗方濟各的「白旗論」。教宗在該次訪問中，除了評論俄烏戰事，也提到戰況更為強弱懸殊的以巴衝突。他形容戰爭是由雙方發動的，反駁以色列指稱戰事是由哈馬斯發動，以軍只是自衞的說法。一直支持巴勒斯坦建國的教宗又表示，談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。似乎他也在呼籲哈馬斯及巴人向以方舉白旗投降，以保住巴勒斯坦的國土和人民的性命。

然而，事實證明向以方舉白旗也無助保命。以軍早前承認，去年底在加薩北部的一次軍事行動中，3名以色列人質成功擺脫哈馬斯挾持，赤裸上身（以顯示自己沒有武器或身纏自殺式炸彈），揮舞着白旗，萬分期待以軍拯救讓他們重獲自由，但換來的竟是連聲炮響，被以軍當場擊斃。之後亦發生多宗巴人平民婦孺高舉白旗橫過馬路，也遭以軍無故射殺的事件。反映以方並不承認舉白旗即等同投降的國際慣例，或是認為巴人即使投降也不能免死。

此外，以色列總理內塔尼亞胡已多次表明，即使哈馬斯願意釋放所有以色列人質，以軍亦只會短暫停火，不會改變將所有哈馬斯武裝分子殺光或永久驅離加薩的目標。他亦重申不接受「兩國方案」，並計劃在以軍取勝後繼續掌控加薩的安保工作，在加薩邊境擴建猶太殖民區等，因此巴人舉白旗也無助保住自己的國土。

正如前文指出，只要北約尤其是美國肯承認失敗，停止向烏國提供軍事及經濟援助，不論澤連斯基如何口硬，也不得不被迫向俄羅斯舉白旗投降。以巴戰事卻是另一回事，內塔尼亞胡政府已近乎失控，即使巴人投降及美方暫停支援，以軍還是會繼續殺戮。唯一可望扭轉局勢的，就是內塔尼亞胡下台。