美國多州周二舉行初選，總統拜登及前總統特朗普，分別先後鎖定民主黨、共和黨總統候選人資格。換言之，兩人篤定於11月大選再次對壘。有別於以往，今屆選民普遍不喜歡拜登和特朗普，形容係變相「揀爛橙」；老朽則形容美國民眾又要揀「熟悉的魔鬼」。中國人說：家有一老，如有一寶。美國人難道相信：國有二老，手握三寶；或者：國有二老，唔會老土？

實情係美國人對2020年美國總統選舉戲碼重演興致不高，民意調查顯示，70%受訪者唔希望拜登尋求連任，56%不支持特朗普參選。有美媒指出，兩人對決正式開啟，將是「一場痛苦、殘酷和漫長的競爭」。最新全國民調顯示，特朗普支持率44%，領先拜登一個百分點。距離大選仍有一段日子，民調暫未能反映誰較有優勢。美國史上只有一名前總統能順利重返白宮，克里夫蘭於1884年首度當選總統，4年後連任失敗，於1892年再度當選。如今特朗普是否可以捲土重來？

美國選民形容係「揀爛橙」，可見內心之糾結，無論選哪一個「熟悉的魔鬼」，或許都係「含淚投票」！拜登今年81歲，若連任總統，於下屆任期屆滿是86歲，不少選民質疑其身心狀況是否能勝任總統重責。此外，拜登應對通脹和非法移民措施，惹來兩黨不滿；其以巴政策亦令穆斯林組織不快，最近發起「放棄拜登」活動，這些都對拜登選情埋下隱憂。

至於特朗普，面對4宗刑事案件，共被控91項重罪，仍連續3屆喺共和黨初選出線，可見特朗普有其個人魅力，否則如何會有咁多鐵忠粉絲不離不棄？兩老決戰，誰勝誰負，真係未到最後一刻都難以估計，所以不把注碼押向一方最為明智。