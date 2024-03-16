娛圈單打：人妻大解放　係咪演自己

好評如潮的《婚後事》繼續有大膽劇情，劇中陳自瑤（YoYo）跟老公羅子溢離婚後大解放，唔止有大跳性感拉丁舞的場口，跟暗戀自己多年的好友黎諾懿更有情慾床戲，YoYo低胸吊帶喱士內衣上陣，極盡誘惑之能事。

雖然此劇不乏露肉場面，但因為劇情寫實，慣性盲反大台的網民居然轉軚大讚，認為此劇有深度，一眾演員演技出色。YoYo入行20年，一直苦等擔正機會，如今如願以償，更獲觀眾高度讚賞，總算守得雲開見月明。

正因為YoYo在劇中全情投入，加上劇情講述老公出軌，外界不期然代入其中，認為她演的就是自己。眾所周知，她跟視帝王浩信結婚並誕下一女，初期非常恩愛，但隨着男方走紅，跟其他女星的緋聞亦不脛而走。當中傳得最轟烈的緋聞對象，就是合作《踩過界》的蔡思貝。

王浩信被指夜潛蔡思貝香閨短敍，又傳出劇組飯局期間雙雙玩失蹤，而王浩信憑此劇封帝，蔡思貝表現激動，比正印YoYo更開心；他其後憑《踩過界II》再封視帝，在台上多謝老婆，YoYo竟然黑面，令婚變傳聞更加似層層。而YoYo跟蔡思貝的關係更是耐人尋味，同場互不瞅睬。

《婚後事》講述現代男女感情關係，又有出軌情節，更有YoYo嘲諷小三王敏奕的名場面，益發令人現實演戲兩難分。王浩信早前宣傳《狀王之王》，居然激罕主動提起老婆，事後YoYo在《婚》劇記招被問及此事，一度語塞不懂應對，要羅子溢幫忙解圍。兩公婆感情究竟有冇問題，似乎從劇中到現實均找到蛛絲馬迹。