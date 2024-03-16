西班牙派救援船往加薩，是要打破以色列的封鎖，打開海上救援之路。一如約旦空投救援物資到加薩，目的是挑戰以色列對加薩人民的種族清洗行動。這兩國的行動是與以色列對着幹，是不滿以色列的非人道，盡綿力救援加薩人民。約旦的空投已不止一次，西班牙的救援船也不會止於一次，兩者都帶動其他政府倣效。以國政府不敢阻撓，只是故意攻擊加薩的物資分配站，炸死等待空投物資的加薩民眾，表現出其狼子之心。各國的救援是因以色列阻撓陸路救援，漠視聯合國的要求，在沒有與以色列的封鎖產生正面衝突之前，各國是盡量救援加薩人民。

可是，當美國參與海上與空投的救援物資時，情況便改變了。

美國是有能力迫使以色列停戰，以至開放物資進入加薩，因為以色列現時是全面依靠美國的武器和資金的供應，也靠美國在紅海航道護航，以及直接打擊伊拉克、敍利亞反以的武裝勢力，阻止他們聯手攻擊。只要美國願意，採取斷然手段，休戰與救援都可進行，不需要迂迴曲折地進行低效率的海上與空投救援。美國這樣救援，不單止數量不足以讓加薩人民脫離飢餓缺藥的死亡困境，更主要的是製造政治假象，以達致美國與以色列勾結用種族清洗加薩的陰謀。

美國參與援助，是轉移國際注意力，意圖降低國際社會對以色列開放陸路救援通道的要求。目的是維護以色列的封鎖，讓它可以加強用狂轟濫炸和斷水斷糧斷藥來消滅加薩人民。猶太教教士已公開聲稱，要把加薩巴勒斯坦的青壯男丁、婦女和孩童全部殺害，斬草除根。以色列朝野已經赤裸裸向世界展示其種族主義。美國所作，軍事上是支援以色列作戰，外交上阻止國際社會對以色列的壓力和制裁，在救援物資方面更作出行動掩飾封鎖，轉移國際注意。美國不僅是以色列種族主義的幫兇，更是同謀者。

不過，伊斯蘭教與阿拉伯地方武裝不為所騙。也門叛軍青年運動（胡塞武裝）公開宣示超音速的導彈，並預告襲擊紅海以外的英美艦隻。不管是誰提供這樣的武器，單有這樣的武器，美國航母便不敢近岸，紅海的英美戰艦商船隨時受襲而無法防禦。若胡塞武裝將這樣武器打擊美軍在巴林的基地，或射向以色列境內城市，美以是無力防守，戰情便會大變。這種不對稱戰爭模式正顛覆大國的軍事霸權。