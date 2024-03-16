百年大變局中，中國崛起的同時，印度也在崛起。就地緣政治而言，就中印有領土糾紛、歷史恩怨、爆發過戰爭、近年邊境衝突不斷、多有死傷而言，「兩雄」同時崛起，一定不是甚麼好事，難免發生競爭、衝撞；現實矛盾和舊日恩仇愈演愈烈，今後再發生邊境衝突乃至局部戰爭的可能性不容輕估。更嚴重的是，中印都是核武國家，都是經濟大國、人口大國、軍事大國、科技大國，誰也不會怕誰，一旦對立不易化解。

日前，印度國防部宣布研製成功多彈頭洲際導彈，其射程最少5,000公里，「足以覆蓋中國」，印度總理莫迪表示「自豪」。印度一位曾經擔任北方軍指揮官的中將表示，「中國武裝具有愈來愈現代化兼愈來愈多的核彈頭，為了持續的戰略威懾，我們必須確保不落人後」。印度總統穆爾穆表示，對印度擁有更大的地緣戰略角度及能力而言，這個多彈頭洲際導彈的成功，是非常重要的里程碑。

穆爾穆這裏點出的「對印度擁有更大的地緣戰略」，顯然意有所指。眾所周知，印度的核威懾對象，一是巴基斯坦，一是和巴基斯坦極為友好的中國。如今世界上擁有「分離式多彈頭技術」的是中國、英國、美國、法國、俄羅斯和巴基斯坦。印度與英美法俄沒有地緣戰略問題，而且關係密切，與英美法還在許多重大問題上共同對付中國，這是印度今次研製成功多彈頭洲際導彈令莫迪感到自豪之所在。

毫無疑問，印度今後的對華戰略會益加強硬，美國西方會對印度在他們的全球反華一盤棋上更看重印度。

就在印度今次試射成功前夕，總理莫迪跑到和中國有主權爭議的藏南地區「剪綵」，中國外交部對此表達不滿，提出嚴正交涉；旋即印度外交部「駁嘴」，聲稱此地是「印度不可分割的一部分」。中印邊境的領土糾紛是中印矛盾的核心問題，隨着兩國的各自走強，這個問題更難解決。