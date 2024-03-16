怪事年年有，今年特別多。近日網上流傳一條「圖文並茂」的消息，指中國製造的C919大型客機在美國休斯敦機場出事，降落時起落架斷裂，導致機身嚴重受損。一看就知是胡說八道，C919飛機尚未得到美國的適航證，怎麼可能在休斯敦機場降落？出事的飛機其實是美國波音737 MAX 8型客機。

很明顯，這又是有人故意在網上散布的謠言，姑勿論是為了抹黑中國，還是純屬惡作劇，都是其心可誅。近年來針對中國的謠言層出不窮，凡是「中國製造」都被惡意唱衰和抹黑，大家早已見怪不怪，只是手段如此低劣，還是令人嘆為觀止。看來，中國大飛機C919橫空出世，確實令不少人心裏不爽。

說到飛機事故，不能不提美國波音公司。自從2018年和2019年印尼和埃塞俄比亞航空公司分別發生空難，兩架波音飛機墜毀造成340多人死亡，涉及波音的大小事故就沒有停止過。最近就有多宗，包括艙門飛脫、輪胎掉落、引擎起火、玻璃裂痕等，無奇不有。日前一架從澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭的波音787-9型客機在飛行途中因「技術故障」而劇烈搖晃，導致50人受傷，沒有掉下來已是不幸中的萬幸。

根據美國聯邦航空局之前對波音公司的審計，共發現97宗懷疑不合規格的案例，其中對波音機身供應商的審計就超過一半存在問題。多年前有外國電視台揭露波音廠內部分員工吸毒成癮，工作散漫，敷衍了事，也許就是飛機事故頻發的原因之一。最匪夷所思的是，每當出事後，波音公司不是認真檢討，反而尋找藉口甩鍋，或是打公關牌掩飾。有調查網站報道，單是去年前三季度，波音用於游說的公關費就超過1,000萬美元，游說對象包括白宮、國務院和國防部等多個部門。由此可見，波音的問題不是偶然，而是必然，是系統性的腐爛。

正所謂百年養不足，一日毀有餘。作為全球數一數二的飛機製造商，波音無疑曾擁有輝煌的成就，金漆招牌來之不易，可惜隨着近年事故頻發，質量備受質疑，信譽嚴重受損，金漆招牌搖搖欲墜。在與歐洲空巴的競爭中，波音已瞠乎其後，而這正是自己造成的。一葉知秋，波音的墮落，正是美國霸權衰落的縮影。這些年老美總是拿中國說事，將所有問題都歸咎於別人，從來不懂得在自己身上找原因。