近日美台媒體紛紛報道，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊（俗稱綠扁帽），在台灣參與持續進行的特種部隊訓練行動，教導台灣軍隊熟悉使用美軍先進設備，稱其為美台軍事重大合作的里程碑云云。

但美軍其實從未離開過台灣，1979年美台斷交，表面上將人員全部撤出，實際上美軍還是暗中留下不少人員，以顧問或其他民間方式，協助台灣軍隊布防。45年來，美台之間無論是軍事採購、訓練與交流，都有這些人的身影，只是避免引發大陸反彈，一直低調行事。而大陸方面對此當然知之甚詳，但也睜一隻眼閉一隻眼，不為已甚。

可近年來美軍一反常態，不斷透過媒體放話進行「類官宣」，明示暗示美軍進駐台灣，並且和台灣交流頻繁，威懾大陸的意味不言可喻。而就在金門漁船事件讓兩岸緊張關係升高之際，美國國務院不僅首次將對台軍援列入年度預算，並且還任由民進黨政府大張旗鼓宣稱綠扁帽進駐金門與澎湖，這又代表甚麼含意呢？

這其實是標準的美式兩手策略，一方面給予民進黨政府壓力，要求民進黨在金門事件上態度放軟，展現善意。另方面用美軍進駐威嚇，明着告訴解放軍若對台灣壓迫過頭，將會正面和美軍遭遇，企圖以此來讓大陸重回談判桌。但民進黨管碧玲僅僅只是對沒有錄影搜證道歉，並沒有將事實真相公諸於世，而美軍特種部隊進駐金馬澎湖，也根本嚇不倒解放軍！因為解放軍現階段根本不想攻島，只是要讓大陸海警在台海執法變成常態事實，進一步壓迫民進黨政府罷了。所以綠扁帽進駐官宣除了對內認知作戰外，對解決事件毫無助益，兩岸之間的緊張態勢，恐怕還會持續一段時間。