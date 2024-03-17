娛圈單打：最美小三宣主權　所有女人皆好勝

女人一旦墮入愛河，人人都會變成好勝GiGi！南韓醜帥代表柳俊烈，跟《請回答1988》拍檔惠利因劇結緣戀上，可惜難敵七年之癢，去年11月宣告分手。至今不過數月，這位醜帥哥傳出另結新歡，而且還是新進女神、最美小三韓韶禧！二人被目擊在夏威夷酒店約會，關係匪淺。

經理人公司承認他們身處夏威夷，兩位主角其後亦大方認愛！兩人譜出戀曲絕非偶然，早在去年12月，韓韶禧在社交網晒出欣賞柳俊烈攝影展的照片，顯露蛛絲馬迹。而在戀情傳出後，前度惠利火速在社交網寫上「真有趣」三隻大字，意有所指，同時取消關注柳俊烈。

韓韶禧則火爆反擊，在社交網揚言「我也覺得真有趣」，強調自己從來不介入別人感情。好勝態度受盡千夫所指，翌日不得不向惠利道歉撲火，但強調柳俊烈早就跟惠利分手，自己不是第三者，男友亦非「無縫接軌」跟自己撻着。女神沉不住氣，顯然不甘心受委屈。想當年梁詠琪被指介入鄭伊健和邵美琪的戀情，以勝利者姿態步出伊健寓所，伊健形容GiGi年輕好勝。看來，所有戀愛中的女人都是如此好勝，皆因感情關係是排他性，熱戀中人急於宣示主權，自然容不下別人身影。

真係估唔到，柳俊烈其貌不揚，溝女原來咁有一手。有指惠利係「被分手」，受到男方「冷暴力」對待已有一段時間，她亦曾在節目自爆，整日也收不到一個手機短訊。難怪網民紛紛替惠利不值，質疑柳俊烈憑甚麼？咁講啦，感情冇得勉強，惠利宜放下過去，迎接真命天子到來。