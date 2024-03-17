台海危機不在於中美開戰，美國不會直接對華開戰，韓戰的模式已不適用，北韓已有核阻嚇力，中國亦不會出兵支援，不會直接介入朝鮮半島的衝突。而美國亦不會給中國、北韓乃至俄羅斯聯手的機會。美國的大敵是中國，不是北韓，美國毋須故意觸犯北韓。

但與此同時，美國也不用攻擊中國，用導彈等非核武器是不能打垮中國，倣效日本進侵中國更不可行，反倒惹來中國嚴厲的反擊，危及美國在東亞整個布防。美國最佳的方法，是沿用烏克蘭模式，引發北京與台獨勢力之戰，從而形成中國與美國代理人的戰爭，美國便進退自如，不用犧牲大量的美軍將士。一如烏克蘭戰爭，台海戰爭愈是拖長，美國軍工工業愈得利，也可以把日本拖入，就如烏戰中的歐盟、德國，既消耗日本，也消耗中國，美國坐收漁人之利。或許還加上菲律賓在南海作亂，中國會是兩面受壓，美國便可發動國際制裁。

美國不會如一些說法，在台海衝突中全面進攻中國。因此，中美軍力比較，意義不大。美國顛覆別國的手段，已標準化、公式化。當前最典型的範例是烏克蘭戰爭，也是美國最成功的戰事。即使未能打敗俄羅斯，原來的目標已經達到，北約收納芬蘭、瑞典，烏克蘭成為北約前線，破壞了俄歐合作。

烏克蘭模式的起點，是2014年後的政治篡奪與軍事動員，主力是美國、北約培植烏克蘭的新納粹武裝，和與之結合的烏克蘭正規軍隊。按這模式，美國正在台灣訓練培養美式的台灣特種部隊。一方面民進黨連任總統，大權在握，去中國化、台獨化的政治與政策措施加快推行。另一方面，美國深入培訓台灣軍隊，正在形成台獨政權的武裝力量，把「國軍」改造成美國洗腦、培訓、裝備的台獨軍隊。現時只是開始，美國教官已遍布台灣，包括澎湖群島。除軍兵培訓外，相信亦正如烏克蘭那樣，建設防禦工程，準備與北京作戰。

在新一屆民進黨政府的4年裏，應是美國將台灣烏克蘭化的主要時刻。除了在台灣作軍事建設，相信亦會逐步把台灣的防務納入美國在東亞的軍事指揮、情報和電子戰體系之內，快速形成可與北京抗衡的軍事體系，一如烏克蘭在2014年後所全力建設一樣。俄羅斯在特別軍事行動所遭遇的頑強抵抗，應出自這段時期的布置。

北京對此會有怎樣的對策呢？