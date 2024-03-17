美國特朗普掌權的那幾年，在他的論述中，鮮有把俄羅斯當成大國戰略競爭對手。雖然那時美國朝野「政治精英」和輿論場都把俄羅斯、中國當成大國競爭對手，要「無差別」打擊，但特朗普還是把主要力量用之於打壓中國，對中國的態度較為惡劣。原因之一，大概是在特朗普眼裏，俄羅斯的綜合實力遠遠威脅不到美國，不會和美國爭第一。中國不同，中國的實力和發展已經在許多方面追近美國，可見的將來——少則10年8年、多則20年會超過美國。

拜登上台後，對美國「政治精英」的戰略作了繼承和調整。拜登和特朗普一樣，都認為中國是戰略對手的程度遠超過俄羅斯，但對俄羅斯不能放鬆不理，而是一舉削弱俄羅斯的條件已經成熟，北約東擴和支持烏克蘭為代理人挑起俄烏之戰已經準備多年，而且還可以利用這場戰爭，把歐盟、北約這群正在離心離德、追求甚麼「戰略自主」的傢伙，統統綁在美國戰車上。拜登的算盤，是既沉重打擊削弱俄羅斯，也加強了對歐洲的控制，又發了戰爭財，壯大了美國，再輕身收拾中國。

拜登有此「妄想」，是基於三點：一是俄烏之戰，美西方很快能贏。二是中國由於「國策」、種種考慮和維護在和平環境下發展自己，不會貿然在軍事上支持俄羅斯，捲入戰爭；沒有中國的支持，莫斯科就頂不住美國和北約的打擊。三是為了阻嚇中國不要「輕舉妄動」，拜登加強進攻，全方位和中國打「國運之戰」，用大力支持台灣「倚美謀獨」牽制北京支持俄羅斯，阻遏北京「乘美國陷入歐洲戰事，發動對台武統」。

然而兩年過去，拜登的算盤沒打響。俄羅斯形勢大好，美歐烏勢要慘敗，再打下去會冒更大風險，要談判就是「城下之盟」，面子何堪？而東半球這邊，美國的施壓出招，招來大陸對台武統逼其投降談統一的威壓，美台更難頂。唯一令拜登安慰的，只有歐洲的戰略自主成了瞎扯淡！