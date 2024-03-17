美國情報部門日前發布「2024年度威脅評估報告」，聲稱中國、俄羅斯、伊朗和一些地區大國正在挑戰國際體系長期以來的規矩，以及美國的主導地位。這種年復一年的報告無非都是老生常談，不是無病呻吟，就是刻意炒作，沒有甚麼新意，但這次倒是指出了一個事實，中俄伊等國加強合作，確實對美國霸權形成前所未有的壓力，令其無法再為所欲為。

事實上，中俄伊等國愈走愈近，正是美國一手造成。美國憑藉其全球霸主地位，在國際外交舞台上肆意妄為，橫行霸道，尤其是蘇聯解體後，老美自以為一國獨霸，天下無敵，因此更加囂張跋扈。中俄伊都是長期被美國無理打壓的國家，自然是同仇敵愾，加強合作是順理成章的事，不是為了挑戰所謂的國際規則，而是為了對抗咄咄逼人的美國霸權。近日中俄伊3國海軍又在阿曼灣舉行聯合軍演，這已是近年來的第3次，意義何在不言而喻，也許正應了美國參謀長聯席會議前主席米利所說，中俄伊將成為華盛頓未來許多年的問題。

其實早在多年前，美國著名鷹派戰略家布熱津斯基就警告過華盛頓，美國最應該提防的就是中俄伊聯盟。這並非無的放矢，3個國家任何一國的軍事實力都足以讓美國頭疼，一旦聯合起來，更將成為美國的噩夢。雖然中國向來奉行不結盟政策，在國際衝突中一直不偏不倚，但面對美國步步進逼的封鎖圍堵，不得不因時制宜，與志同道合的國家加強合作包括軍事合作，既是現實需要，也是大勢所趨。畢竟在如此險惡的國際環境中，單打獨鬥是很吃虧的，美國到處拉幫結派，中國豈能再自我封閉。

最重要的是，俄國和伊朗都擁有豐富的油氣資源，而中國既是最大的能源消費國，也是最大的製造業國家，三者互相合作，互補有無，可謂相得益彰。中俄伊龐大經濟體加上其他非西方國家，整體實力和影響力足以與美西方分庭抗禮，以人民幣為主導的貨幣體系勢必撼動美元霸權地位，這才是最令老美擔心和焦慮的事情。

這些年美國不斷炒作中國威脅，千方百計遏制打壓，就是因為自己沒有底氣，愈是擔心失去主導地位，愈是說明其主導地位已開始動搖。當然，老美是不會服輸的，政客和媒體不斷向民眾洗腦，無論美國實力如何下降，依然是「山巔之城」。