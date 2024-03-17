別看港府高官擺出積極有為的姿態，其實個個得把口虛有其表。最新民意調查顯示，由特首到絕大部分司局長皆評分插水不合格，尤以財政司司長陳茂波的跌幅最大；而在問責官員中，評分墊底的是文體旅局局長楊潤雄。反映《財政預算案》乏善可陳，加上連串盛事泡湯，令市民不滿和失望。

經濟有多差，從有39年歷史的大昌食品市場，宣告結束28間零售店舖，已可見一斑。樓市撤辣撤得太遲，又提不出振興經濟的新招，市況欲振乏力，各行各業艱苦經營。多間大行對樓市大潑冷水，瑞銀將2023年和2024年的香港樓價預測，從原先預計上漲5%微調至0%至5%，並預計明年樓價將下跌10%。雪上加霜的是，陳茂波還要「走糖」，基層紓困措施大縮水，中產退稅額大減，消費券冇影，市民得個吉。

楊潤雄更是公認無能的局長，在疫後復常後，由啟德郵輪碼頭欠缺接駁交通、旅客怨聲載道，到美斯之亂，再到紅心盛事經濟淪為冤大頭，無一不是劣評如潮一鑊泡。最近港府又耗資5,000萬元，邀請日本teamLab在維港舉辦光影展覽，有議員認為所費過於巨大，應收取入場費。楊局長又唱反調，卻無提出吸引多少旅客捧場、帶來多少經濟收益才算物有所值，預料這筆公帑又是打水漂。難怪外界揶揄為「光蛋」、「完蛋」。

事實上，目前財赤高企，港府要發債度日，一分一毫理應用得其所。偏偏整個政府由上到下皆洗腳唔抹腳，錢花了卻漫無目的，沒有定下績效指標，也就毋須為不達標而問責。在一班庸才管治下，香港經濟江河日下，競爭力無以為繼，就算坐擁金山銀山，遲早也會坐吃山空，何況香港早就不是會下蛋的鵝。