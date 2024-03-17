美國海軍部長托羅上月造訪南韓現代重工、韓華海洋的造船廠，明言希望這兩家公司高層建立子公司並投入資源，整合在美國的商業及海軍造船設施。緊接着托羅又趕到日本參訪三菱重工橫濱造船廠，討論內容依舊是如何協助美國重振造船能力。

托羅不諱言地指出，南韓造船業為美國的某種「資產」，全美有多座完好但處於休眠狀態的造船廠舊址，隨時可以重啟生產軍艦和商船。顯示美國打算引入日韓造船產業，讓日韓的嫺熟工藝與老練工人，協助重建美國造船業，以求突破中國大陸在造船產業的獨霸地位，並解決美軍造艦緩慢、逐漸在數量上居於劣勢的窘境。

的確，早在2014年，解放軍海軍作戰艦艇的數量就已超越美軍，而且每年還不斷拉開差距，雙方艦艇數量差距已近百艘。而美軍雖然在噸位上佔有優勢，可是在大陸航母與055大驅等大型艦艇如下餃子般批量生產後，美軍的噸位也面臨被趕超的風險。與此同時，美國造船業卻大幅萎縮，能幫海軍造船的船廠僅僅只有4個，別說造新艦，連維修都已大排長龍，再這樣下去，美國海軍世界第一的榮銜將被中國奪去。

為了與中國對抗，托羅的錦囊妙計，就是師法台積電被迫在美國設廠，要求日韓輸出熟手工人到美國，將那些閒置的工廠重新活絡起來，這樣既可快速壯大美國造船業，又可振興美國的經濟，可說是一石二鳥，諒日韓兩個小弟也不敢不從。

遺憾的是，台積電美國設廠已陷入僵局，文化與體制的巨大差異是難以跨越的鴻溝，日韓到美國也有同樣的問題。何況，日韓本身的造船業也在萎縮，再移往美國不是形同自殺？托羅的計策雖妙，到頭來恐怕還是竹籃打水一場空。