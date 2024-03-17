美國多年來一直宣稱堅持「一中政策」，但實際上陽奉陰違，最近有報道更指華府已啟動與台灣重大軍事合作，包括美國陸軍特種部隊部署在台參與持續訓練行動，成為美台軍事關係的里程碑。這個消息未經證實，暫時難知真偽，但種種迹象顯示，美國和台灣當局的確有將台灣軍事化的傾向。

其實去年較早時間已有美國的國防承包商訪台，討論與台灣聯合生產武器，大大觸動北京的神經。美國和台灣這樣做，一方面是美國要應付俄烏戰爭，軍工產業不勝負荷，加上美國缺乏足夠的工程師和技術人員，要擴大生產不容易。而且美國每次對台軍售都面對來自北京的壓力，於是索性想一了百了，將部分武器在台灣島內生產。另一方面，蔡英文當局亦早將國防產業政策納入五大創新產業之中，島內一些企業都在發展國防項目，如果華府有意與台灣合作搞軍工，蔡英文自然是求之不得。但此舉其實非常愚蠢。

台獨分子必須明白北京的思考邏輯。對北京而言，戰略對手是美國，眼前最重要的任務還是發展經濟、突破技術壁壘。只要台灣不搞事、不添煩添亂，大陸並沒有迫切性武力統一，畢竟即使武力攻台成功亦不易管理，反而拖了發展的後腿。但若美國將台灣軍事化，成為兵工廠，那麼台灣就會成為大陸現實中的安全威脅，不得不考慮出手。

所以，台灣最聰明的做法是去軍事化。客觀而言，若北京鐵了心武統，台灣肯定守不住。但只要台灣不添煩添亂，北京就會集中精力與美國爭長短，沒必要出兵台灣。美國的軍火商想開發台灣市場可以理解，但如果民進黨當局真的鐵了心為了討好美國爸爸而引狼入室，就是愚不可及了。