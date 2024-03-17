美國經常指控包括中國在內的非友好國家，藉詞維護國家安全，倉卒立法打壓異己，但其實美方才是這方面的王者。最新例子是美國眾議院火速通過立法，要求中國影音分享平台TikTok在6個月內與其內地母公司字節跳動「剝離」，理由是擔心TikTok會將美國用戶的資料轉交中國政府，危害美國的國家安全。

甚麼是將兩間公司「剝離」呢？即是迫使字節跳動將TikTok賤賣予獲美國政府認可的人或公司，將中國人的科研及創意成果，多年來所累積的客戶、數據、經驗和品牌聲譽，變成美國人擁有，是公然的搶劫掠奪行為。而眾所周知，美方並非真心憂慮TikTok會侵害美國人，打壓措施只為維護美國科網巨企的商業利益和壟斷地位，以及維持美國在全球的科技霸權，與保障私隱或國家安全無關。

對於美國駐華大使伯恩斯指出，中國政府一直禁止內地民眾使用美國的社交媒體，現在反過來批評美方是一種諷刺。但須知中國是真心為了國家安全而限制有關社媒。日前就有美媒爆料，指美國前總統特朗普在任時曾下令中央情報局，透過開設假帳戶、發布假消息和製造假輿論等手法，蓄意挑起美國民眾以至國際社會對中國的憎恨，反映中國當局的網絡監控絕非無的放矢。

真正諷刺的是，特朗普近年也成了部分美國社媒的打壓對象，故他也反對禁制TikTok，一來擔心不少美國年輕人會因而發瘋，二來這會令一些針對他的「邪惡」美國社媒得益。據報在特朗普任內出任財長的姆紐欽，正籌組一批美國投資者收購TikTok，未知相關行動是否與特朗普有關。若真的成事，未知拜登政府會否又搬龍門，指控與特氏相關人士持有TikTok也會危害國安，而否決有關交易呢？