港府日前公布啟德智慧綠色運輸系統初步方案，該建議本來是啟德發展計劃的一部分，原稱九龍東環保連接系統，長約9公里，後來政府以技術和造價原因於2021年擱置。幾經地區人士一再爭取，縮短走線至3.5公里後「起死回生」，但由於新方案只能接駁啟德站，途經啟德體育園及附近一帶住宅區至郵輪碼頭，未能接駁觀塘一帶，不能做到雙向接駁，居民的意見認為該方案太保守，擔心社會效益不高，希望政府可進一步再完善走線方案。

其實，現時研究規劃中非傳統的環保軌道交通系統不止啟德，還有東九龍過山線、洪水橋新發展區等。筆者早前參與了一次最新軌道交通的考察活動，香港有很多值得參考之處。

在鐵路的設計規劃中，要考慮到地區的人口與客流，系統的爬坡能力能否應付地勢高低落差？是否需要採用高架橋或隧道方式？如果採用高架橋，需要佔用多少地面空間？如果要在城市中穿梭拐彎，系統的迴旋半徑能否應付？供電採取甚麼方案？如何減少對路線途經民居帶來噪音或其他不良影響？最後，造價和日後的營運成本要符合經濟效益。當然，安全和穩定性是重中之重的考慮。要滿足上述條件並不容易，幸運的是，現時國家在軌道交通技術發展一日千里，能提供不同的技術方案，選擇愈多，可以規劃的空間就愈大。

這次考察走訪了上海、南京和安徽蕪湖市，了解當地最新的軌道交通發展，不但試乘了多款新型的市內軌道交通方案，也視察了先進的生產車間，了解到國家在城市軌道交通上的技術優勢，令人眼界大開。

我們考察了其中4套方案，包括Monorail跨座式單軌（蕪湖市的軌道交通）、APM旅客捷運系統（上海市浦江線）、RRT導軌式膠輪系統及DRT數字軌道膠輪電車（上海市臨港線），上述幾個系統適用於中至低（即每小時5,000人至35,000人）的客運需要。

這4個方案都是膠輪系統，相對於傳統鐵輪系統，好處是低噪音。期間我們選了一間在路軌旁的餐廳用膳，看着列車穿梭卻聽不到丁點聲音，同行朋友都嘖嘖稱奇。其次，這些系統爬坡能力強，迴旋半徑細，主要採用高架橋方式，不佔地面空間，而高架橋的柱躉直徑約為1.5米，雙線高架橋約闊10米，都非常適用於香港高密度而多山的地理環境。至於供電系統方面，有鋰電池、超級電容、第三軌供電及氫能方案，適應不同成本、興建周期和客流量的考慮。

新式環保軌道系統不僅是區內居民出行交通工具，更有可能成為旅客熱點，特別是東九龍有郵輪碼頭，這些高架橋式軌道的系統可為遊客提供俯瞰式旅遊體驗。筆者拋磚引玉，有個較大膽的構想，就是將啟德線和東九龍過山線一併研究，甚至連接起來，西面延伸至彩虹，東面接通至觀塘，形成一個東九龍環形綠色運輸系統，可能更具規模效益。