正論：香港有病兼撞邪　駭人事件鬼見愁

怪事年年有，今年特別多；或許應該如此說：駭人聽聞接二連三發生，驚蟄剛過，歸雲一去無蹤迹，天氣忽熱忽涼，難道造就牛鬼蛇神特別活躍愛「玩嘢」？小小的一個香港，幾乎無日無之發生令人難以置信的駭人聽聞事件，一件離奇過一件，一樁比一樁更不可思議；港人即使八卦，於百業蕭條，執笠暴潮湧至，民生如此艱難，斷估都未必有閒情逸致於屋簷走廊下「愛聽秋墳鬼唱詩」吧？

隨着防疫措施相繼解除，港府去年2月開始推出大型宣傳活動「你好，香港（Hello Hong Kong）」吸引遊客，可惜事與願違，「唱好香港」並未能奏效，經濟復甦沒有預料般快，通關之後，反而令港人北上消費成趨勢，嚴重影響香港的餐飲、零售等市場，最近不少經營好幾十年的老字號連鎖店，執的執，退出的退出，令本港經濟雪上加霜。此外，接二連三發生駭人聽聞的案件，香港好似受到「蠱毒」，難怪有學者慨嘆「香港病咗」，亦有論者指「香港撞邪」！事實上，若從治安、社福、醫療求證近日發生的事故，多少可以看出香港道德廢，禮崩樂壞，反映港府管治無能的一面。

且看香港公立醫院醫療事故層出不窮，真是到了罄竹難書的地步，像輸錯血、派錯藥、派漏藥、錯調X光片、留低手術紗布或儀器零件等在病人腹腔內等醫療疏忽，亦屢見不鮮。要言之，醫護的一時疏忽，未能「視病猶親」，往往造成病人一世的痛苦。最近一單是博愛醫院鬧出切錯病人子宮風波，一名59歲婦人今年1月化驗顯示有子宮內膜癌，其後安排進行手術，待女子被切除子宮及卵巢後，卻沒驗出癌細胞，該院覆檢後始發現婦人與另一名患癌病人樣本混雜致出錯。院方就事故向病人及其家屬致歉，已安排涉事病理部員工暫時調離崗位，並成立根源分析委員會調查事件。醫院一個「步驟出錯」就如此將一個中年婦的子宮、卵巢全切除，如此兒戲其實很難自圓其說！如此把樣本混雜直頭是「混帳」到極，豈有此理！醫院怎解釋，事後如何「調查事件」，都難以彌補對病人造成的永久傷害！對於女性，有甚麼比切錯子宮更難受？

回到福利事項，香港的虐兒案特別多！近年最轟動的一宗是由本報率先揭發的香港保護兒童會轄下「童樂居」的虐兒案，事件涉及至少40名受害兒童，逾30名女職員被起訴，案件轟動一時。然而，虐兒案件一直還在發生。呢，屯門一名精靈可愛、只有9個月大的女嬰小雪兒，今年初懷疑遭受社區女保母虐待。母親發現她昏迷後帶她到醫院求診，發現其腦部有血塊，且左眼腫脹，疑曾遭不恰當對待。

小雪兒的父母上周五向本報表示，女嬰雖已甦醒，醫生卻指女嬰現時情況並不樂觀，腦部傷勢影響了女嬰的眼部，眼內有出血情況，且範圍嚴重甚廣，情況不樂觀，女嬰眼部只能吸收光和影，如情況繼續惡化，將會連光及影也失去，恐永久傷殘及失明。案件發生在今年1月底，小雪兒懷疑遭到初次照顧嬰孩的女保母虐待，父母發現她一度無意識躺在嬰兒車內，其後送往屯門醫院救治，醫生發現女嬰大腦有血塊，左眼腫脹，需要在屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。香港還不是有病？虐兒手法竟然可以去到如此殘酷地步？試問對一個9個大的女嬰如此殘暴，是一個「人」應有的行為嗎？醫療事故及懷疑虐嬰事件，再次揭示政府監管不力。

說到香港治安，除了假難民頻頻「食大茶飯」，打劫錶行金舖時有所聞，遲些恐怕會變「家常便飯」。至於牽涉黑幫廝殺斬人案，更令本港「最安全城市」的聲譽蕩然無存。新界西北日前發生一宗斬人案，活躍於屯門及元朗的兩個黑幫頭目，竟為了爭女而上演街頭廝殺，有如上演黑幫電影情節，由屯門廝殺到元朗及天水圍，當中一名青年在屯門遭3車閘停及被10多名刀手猛斬，全身浴血昏迷車內。

事實上，本港近年的喋血街頭斬人案屢見不鮮，難怪被網民戲稱為「國際大刀會」。近年罪案數字持續上升，2023年的罪案數字總數高達90,276宗，不但較2022年的70,048宗上升28.9%，罪案數字更比當年政府引用為最安全城市時的2017年，上升超過六成。難怪有學者指反映當局管治無能，黑幫目無法紀，當局再不痛切反思並加強執法，只會予人尸位素餐、無力回天之感。目前香港問題多多，治安不靖，是否重國安、輕治安有以致之？或許香港真係病咗，且病得不輕！又或者真係撞邪？否則為何一顆璀璨明珠會搞至黯淡無光？

魯迅先生說：真的猛士，敢於直面慘淡的人生，敢於正視淋漓的鮮血。香港近排發生如此多駭人聽聞的事件，在上的有勇氣正視淋漓鮮血嗎？不要以為每月放煙火，舉辦盛事就可以虛張聲勢，令香港日夜都繽紛！直面現實是百業待舉，民生多艱，是時候使出真功夫而不是自吹自擂！