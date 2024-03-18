中國大陸講了多年的「反獨促統」，最近改為「打獨促統」，這是因應海峽局勢變化，因應台灣當局還在明裏暗裏「倚美謀獨」，因應金門2月14日的惡性事件，台灣藉機宣揚甚麼「禁限制水域」，甚麼「管轄權」、「執法權」，變相鼓吹「兩岸互不隸屬」，挑戰「一個中國」原則，大陸方面要對台灣當局「硬的更硬」，把「反獨」改成「打獨」具有更鮮明、更強勢、更主動、更能使用多種強力手段的含意。

當然，用上了「打」字，更會使人聯想到「打仗」或是「動武」等，這也是在向世人宣告，北京有堅定的意志，充分的信心，足夠的能力，可以挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整。

今年1月13日的台灣大選，民進黨候選人賴清德當選，預示蔡英文執政8年的「倚美謀獨」路線會繼續下去。不過，因為島內外、國際形勢變化，輿情還是關注5月20日賴清德的就職演說會有甚麼「兩岸路線政策的調整」。

2022年美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，導致解放軍一下越過所謂「海峽中線」、軍事和戰備警巡常態化大包圍台島後，蔡英文就嚇破了膽，島內各式各樣的「台獨」勢力就不敢直接叫喊「台獨」，而是強化叫嚷「台灣是主權獨立的國家」、「兩岸互不隸屬」、「抗中保台」等等，以為這樣就可以「巧避」他們實質上繼續「台獨」而不會受大陸懲罰，「讓大陸找不到動武的藉口」！

美國方面顯然支持台灣當局這樣做，更裝模作樣地「配合」，聲稱「不支持台獨」，反覆鼓吹「維持現狀」。與此同時，美國五花八門的議員、政客、官方人士竄訪台灣，力挺台灣「作為一個國家的存在」，並且增加售武，「武裝台軍」，派出軍事人員、特戰隊軍官訓練台軍。這種形勢下，大陸怎能不將「反獨」提升為「打獨」？怎能不用等到5月20日就要亮出手段！