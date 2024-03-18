英國媒體日前報道，美國前總統特朗普任內曾授權中央情報局（CIA）展開秘密行動，在中國社交媒體上散播中國政府負面訊息，煽動中國公眾輿論反對政府。對此，人們並不感到驚奇，造謠抹黑正是老美一貫伎倆，而且已經公開化，見怪不怪。曾任中情局局長的蓬佩奧甚至曾公然炫耀：「我們撒謊、欺騙、偷竊，還有一門課程專門來教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」人無恥則無敵，老美將下三濫手段視為榮耀，還有甚麼事情做不出？

事實上，美國在世界各地發動「顏色革命」，早已形成既定的套路，包括間諜滲透、編造謠言、操縱媒體、煽動輿情、蠱惑人心。香港反修例黑暴依循的正是這個套路，美英勢力粉墨登場，只是以失敗告終而已。美國對中國內地的滲透更是一直沒有停止過，一方面不斷妖魔化中國政治體制，煽動民眾對立情緒，一方面以「民主自由」為幌子，向中國人灌輸美式價值觀。

曾有一段時間，美國確實成功洗腦了不少中國人，收買了大批公知和帶路黨。他們一度頗有市場也頗為囂張，經常在社交媒體上鼓吹媚美言論，開口民主自由，閉口普世價值，連某些高官也被迷惑，將中美關係形容為「夫妻」。正如溫水煮蛙一樣，這種趨勢發展下去，中國即使不爆發顏色革命，也必然會被和平演變，走上蘇聯分崩離析的老路。

也許是上天眷顧，中國不但沒有出現顏色革命，也沒有被和平演變，反而走出了自己的道路，取得了舉世矚目的成就。老美可能百思不得其解，他們可以令蘇聯解體，可以令東歐變天，為何唯獨對中國無可奈何？為何無法煽動中國民眾反對政府？歸根究柢，老美只能怪自己不了解中國，怪自己過於自信。特朗普政府發動貿易戰，已令中國人極度反感，拜登政府變本加厲遏制打壓，更是激起中國人敵愾同仇。雖然中國人平時看似一盤散沙，但面對外侮往往能團結一致，美國以為自己能操縱輿情，改變中國，顯然是太天真。

如今在中國內地，公知已變成貶義詞，帶路黨更如過街老鼠，再也沒有任何市場，西方那一套被棄如敝屣。所以，不管美國中情局如何造謠抹黑，如何散播中國政府負面訊息，都注定徒勞無功。相反，中情局在中國布下的間諜網已被一鍋端，偷雞不着蝕把米。