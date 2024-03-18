過去一直被綠營譏笑為「遲刻魔」的韓國瑜，按照議事規則唱名3次，沒有到場質詢的立委即行跳過，導致藍綠共10名立委無法質詢，讓民進黨立委群起抗議，聲稱韓國瑜「沒收」了立委的質詢權。

過去若有立委因故未到，立法院長確實可以決定「休息」15分鐘等待，但這只是權宜之計，並非議事規則，院長或主席也可選擇不等待，直接唱名下一位，例如數日前國民黨立委葉元之就在主席裁定不休息直接唱名下被跳過。而15日當天下午，不是一、兩位立委沒到場，而是整個台下空無一人，一個立委都沒有到，請問主席與行政院官員難道應該乾等下去，直到有立委到場才行嗎？

若要說慣例，過去的慣例是各黨團都會派助理在會場監看進度，因為每位立委發言時間不一，隨時有可能提早結束，也有可能會因為其他原因導致拖延，監看的助理隨時可以回報現場狀況，以便立委應對，結果15日那天，居然沒有任何一個黨團有助理在場，請問這到底又是誰的問題呢？而原則上立委辦公室內，也應該有助理在全程監看議場直播，結果卻完全沒有作出反應，又是不是沒有遵守慣例呢？

民進黨立委吳思瑤說：「只有早退的院長，沒有遲到的立委。」柯建銘說是韓國瑜獨斷錯誤導致議事人員錯誤，林靜儀更乾脆說：「不可能傻坐在議場看別人表演，誰吃飽那麼閒？」充分暴露民進黨拿着方便當隨便、完全不按照規則行事、有錯就推給別人的心態，而林靜儀的說法更赤裸裸地告訴大家，原來對民進黨而言，所謂質詢不過就是作秀罷了。經此一役，民眾才發現真正兢兢業業、照章辦事的是韓國瑜，而理不直卻氣壯的民進黨立委，不過就是一群遲刻魔罷了。