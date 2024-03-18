中國作為全球少數的社會主義大國，一直是資本主義大國美國唱衰和抹黑的對象。日前有外媒披露美國前總統特朗普任內曾授權中央情報局在中國社交平台發動認知戰，散布關於中國政府的負面訊息，再次印證美國長期有這個做法，某程度上也反映國際輿論場的複雜性。

當然，認知戰和傳統的輿論戰在技術層面還是有些不同。隨着網絡大行其道，近年網上社交平台已成為各國的主要戰場，認知戰便是運用現代訊息技術，有目的地在網絡世界滲透本國的思想和價值觀。這種手法其實就是以前輿論宣傳的升級版。美國在認知戰中具有先天性的優勢，全球主流的社交媒體如臉書、X等都是美國企業，美國政府很輕易可以將其作為輿論宣傳的平台。比方說，華府能夠用一些手段在這些社交平台通過建立個人數據庫，利用算法篩選出目標人物，然後輸出特定意識形態觀點，或者是以訊息轟炸覆蓋異見的聲音，從而主宰社交網絡的話語權。

美國在網上對中國的認知作戰，不外乎是傳遞一個訊息：中國是一個專制和霸道的國家，它的崛起給世界民主自由帶來重大的威脅。平心而論，華府過去幾年把這套認知戰操作到極致，在國際尤其是歐美地區成功妖魔化了中國，將中國塑造出霸權大國欺負小國的形象，抹黑北京維護主權的正當行為，引導國際輿論集中火力對付中國。

近年TikTok的發展有如平地一聲雷，在歐美國家年輕族群的影響力愈來愈大，對臉書等的挑戰日益增加。華府擔心社交媒體平台的遊戲規則如觸及率、推播權日後將會逐漸掌控在北京手上，進而影響數以千萬計的美國民眾，於是提前出手打壓TikTok。這是典型的以小人之心度君子之腹。