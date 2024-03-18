上回談到，美國濫用國家安全及保障私隱等理由，公然打壓以至掠奪中國影音分享平台TikTok，目的只為維護美國的科技霸權及科網企業壟斷。但相比之下，美國用作打擊中國製電動車的藉口，就更加荒謬離譜，包括一些只應在科幻特工電影出現的情節。

其一是指控中國電動車附設的智能導航及駕駛監察系統，會竊取美國的司機、乘客、途人以至敏感軍事設施的資料，再傳送回中國作不當用途。其二是擔心一旦中美進一步交惡甚至開戰，中方可越洋操控在美國路上行駛的中國電動車集體拋錨，甚或橫衝直撞，傷害美國民眾及引發大混亂。

不過，眾所周知美國極力限制中國電動車入口，主因是其性價比極高，將不少美國工人賴以維生的汽車業打殘，繼而引起政商界高度關注。特朗普政府向包括汽車在內的多種中國進口貨品加徵懲罰性關稅，一度減慢了中國電動車的攻美速度。但隨着中國廠家加強研發，進一步提升產品質量和選擇，再加上龐大的規模經濟效益，因國內市場競爭激烈而引發的減價戰等，都削弱了加稅的效力。

歐美過往習慣以反補貼、反傾銷為由，限制中國等第三世界的廉價貨品入口。但事實是中國汽車業已近乎完全市場主導，難以堆砌到政府補貼或政策優惠等罪狀。中國同一款電動車在歐美的售價往往是國內的兩倍，不存在任何低價傾銷問題。

對於被指損害當地就業和影響政府稅收，中國汽車生產商亦見招拆招，改為在有關國家直接投資設廠，大量聘用當地工人及依法租地交稅，令部分歐洲國家尤其是地方政府，由最初強烈反對，變成鋪紅地氈歡迎中國的車廠及電動車進駐。美國在理屈詞窮之下，惟有再出國安茅招。