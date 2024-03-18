俄羅斯總統選舉投票日前夕，俄軍及邊防軍再次喺西部別爾哥羅德州邊境，擊退企圖偷襲嘅烏軍。烏軍上周二起一連3天多次入侵別爾哥羅德州、庫爾斯克州均失敗，損失超過1,500人，其中約500人死亡，18輛坦克和28輛裝甲車遭擊毀。

烏克蘭戲子總統澤連斯基上個月陣前易帥，新任武裝部隊總司令西爾斯基曾以避免陷入俄軍包圍為由，下令守軍撤出頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡。阿夫迪夫卡乃係通往俄軍佔領嘅頓涅茨克嘅重要門戶，兩軍經過數月激戰，烏軍宣布全面撤軍，意味烏克蘭大勢已去！對俄軍而言，拿下阿夫迪夫卡係一場急需嘅勝利，卻非戰事嘅終局，皆因喺頓巴斯控制區內，烏軍於部分城鎮同樣建立了準備已久嘅防線，俄軍要如同打阿夫迪夫卡般一個一個啃下來，恐怕仍需耗費相當長嘅時間。

上月舉行嘅第60屆慕尼黑安全會議，澤連斯基還在會議上抱怨：「請不要問烏克蘭戰爭何時結束，問問自己，為甚麼普京還能繼續下去？」一個人狂妄無知到如此程度，焉能不敗？戲子總統日前發表例行講話，批評俄羅斯的攻擊屬於卑鄙嘅懦夫行為，稱「我們的防禦部隊將盡一切所能，令俄羅斯殺手感受到我們的公平回應」。佢又提出必須大規模生產長程無人機，攻擊俄羅斯最大弱點。

澤連斯基一味癡人說夢，自以哈戰事以來，美國對援烏已大不如前，北約國家對基輔嘅支持亦出現動搖迹象，即使口頭承諾繼續軍援，卻多是口惠而實不至，烏軍如今陷入彈盡糧絕，戲子總統有苦自己知！而俄羅斯乃資源大國，加上有中國、北韓做靠山，無懼美國制裁。烏克蘭相形見絀，除咗「舉白旗」勇敢和談，還有甚麼出路？