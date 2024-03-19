正論：轉移帳戶恐甩漏　做好措施免出醜

香港號稱智慧城市，港府亦自詡願景是「擁抱創科，構建一個世界聞名、經濟蓬勃及優質生活的智慧香港」；可惜智慧香港頻失智，疏漏個案層出不窮。政府系統一推出經常「甩漏」頻頻，難怪政府「智方便」App被譏為「至不方便」；康文署全新訂場系統「SmartPLAY康體通」，新系統本應方便市民預訂各項服務，遺憾的是系統長時間顯示繁忙或錯誤；區議會選舉電子選民登記冊系統「死機」等，無不丟人現眼。

港府又有新猷，早前張羅推出積金易平台，以處理各個強積金受託人資訊互不相通的問題，然而有關平台推出時間一再延遲。立法會財經事務委員會昨日討論有關事宜，積金局指積金易平台已準備就緒，受託人今年6月起可分階段加入平台，並預期平台可於2025年全面運作，目標明年底前全部1,100萬個帳戶轉移至積金易平台。

有議員關注政府系統經常「有甩漏」，政府有否採取措施加強保障，以及有否採取措施去減少數據流失的風險。議員的「不放心」可以理解，皆因感覺政府系統「不可靠」，即使有三重保障都出事；一個令人啼笑皆非的例子是「智慧公廁」忽然失智，竟將參加越野跑的女選手反鎖在內，電子鎖失靈無法開啟，女選手只好在內拍門高呼求救！如此低級錯誤百出，可見議員的擔心確非無的放矢。議員又指市民經常感覺強積金縮水，再加上產品選擇不多，問政府有否考慮提供更多投資產品。

強制性公積金計劃管理局主席就回覆指，當局已採用獨立顧問風險評估，並提交至資科辦、個人資料私隱專員公署，取得意見，同時進行多次壓測，平台開始運作後，亦會有24小時的網絡系統監察去偵測和阻止網絡攻擊，亦設有後備設施，一旦出現事故，都可以在很短的時間內恢復正常運作。積金局亦會在風險可控下提供更多投資選擇。

強制性公積金計劃管理局主席會否又是說的比唱的好聽？講就天下無敵，運作起來水潑不入，更固若金湯，確保安全穩妥。可惜經驗告訴大家，愈是保證多多卻經常百密一疏，「衰咗」真要恢復正常運作又要靜待黎明，好不容易才可見到曙光！

有議員又指積金易的數據轉移時間緊急，政府有否採取措施去減少數據流失的風險？又關注去年各個法定機構存款比例均有增加，然而積金局原來預算有逾4,000萬元，但在實際修訂後只有約3,000萬元，問及是否出現特別情況令存款數字低於預期？要言之，數據未曾轉移就問題多多。當局回應指會逐漸將數據轉移，並按照計劃資產規模，由小至大轉至平台，強調不會一次過轉移，預計會在今年6月開始轉走第一個，相信可以在明年底完成轉移。在此，不妨又老土講多句，由於強積金數目龐大，又屬敏感資料，小心駛得萬年船，畢竟關乎全港打工仔的血汗錢。

積金局最新估算，積金易平台費預期會在過渡期後逐步並穩定地進一步下降；推出10年後，預計平台費會降至約20至25點子，以期在同一期間累計為計劃成員節省共300億至400億元成本。太遙遠的事還是少猜測，眼前最重要的是切勿將「積金易」搞成「積金難」，就已經算功德圓滿啦！