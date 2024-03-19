美國以俄羅斯和中國為主要對手，是出自於利益、仇恨和恐懼。說到恐懼，美國對俄羅斯的恐懼要超過中國，因為美國知道俄羅斯特別是在總統普京領導下，被惹急了是真敢動用核武器、玉石俱焚的。

中國則不然，一再聲明不會首先使用核武器。中國一向主張「和平共處五項原則」，一向珍視和平發展環境，一向「不稱霸」，主張「人類命運共同體」，一向沒有野心，不會欺凌他國，不會主動挑事，有了矛盾主張談判解決問題，主張「雙贏」，中國還主張「向前看」，寬容舊怨宿仇，就算涉及國家主權、安全問題，中國也是一再警告，盡量克制，只有忍無可忍、被逼入死角了，才會動武。

中國的這種「性格」和做法，美國在「抗美援朝」戰爭、中印邊境反擊戰、中越邊境反擊戰中，都是看到的。而這些年美國對中國的挑釁、挑戰，例如1999年轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件等，也看出了中國的克制。這些事如果讓前蘇聯、俄羅斯碰到，早就開打了，早就和老美兵戎相見，定要報仇雪恨也。

在山姆大叔眼裏，中國還是「好欺負」的，認為中國不是那麼容易「激怒」、真動手的，加之過去中國實力、軍力不夠強大，山姆大叔更生輕視中國之心，這種輕視和判斷一直延續至今。在台灣問題、南海問題上，不斷加重對華挑釁、挑戰，衝撞北京紅線，「切香腸」，對此老美依然認為北京不會動武。這要是莫斯科、普京遇上，恐怕早有「特別軍事行動」也。

當然，中國這套做法乃承襲老祖宗的「韜光養晦」、「以柔克剛」，山姆大叔未必看得明白，它不知哪天，中南海忽然發力，金剛怒目，老美所有的布局、挑戰、自以為得計，都會被打得稀巴爛。若干年後，特朗普、拜登的孫子輩們才會知道中國不好惹，生出敬畏、恐懼之心。如果這樣，山姆大叔就算有點兒長進了。