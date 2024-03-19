在絕大多數選民支持之下，普京輕鬆連任俄羅斯總統，反映戰鬥民族空前團結。面對這個結果，西方恨得牙癢癢，卻無計可施。美國策動這場代理人戰爭，主要目的就是為了消耗和瓦解俄羅斯，即使無法將其徹底擊潰，也希望能煽動俄羅斯民眾反政府情緒，推翻普京政權。結果弄巧成拙，俄羅斯愈戰愈勇，普京個人支持率更是屢創新高，將近九成民眾投予信任一票，這種情形在西方國家是不可想像的。相對於美國社會嚴重撕裂，拜登和特朗普兩位老頭鬥得頭崩額裂，俄羅斯民眾團結政局穩定，普京獨領風騷，恰成鮮明對比。面對俄羅斯這樣的對手，美西方怎能不失敗？

最好笑的是，自從俄烏戰爭爆發後，西方媒體便不斷出現普京健康有問題的傳言，包括患有柏金遜症、各種癌症、長期注射類固醇等，有的甚至斷言他最多只能活兩、三年。西方拿普京沒有辦法，只好利用謠言詛咒，可見他們已經技窮。魯迅說：「辱罵和恐嚇決不是戰鬥。」西方也許不明白這個道理，他們愈是辱罵和恐嚇，愈是激發普京及所有俄羅斯人的鬥志。

美國智庫認為，普京已經以勝利者的姿態看待烏克蘭，無論是爭奪意識形態或是軍事威脅方面，其眼中的價值觀地緣政治戰場已經轉移到西方領土，反映向西方國家輸出「普京主義」的雄心壯志。普京是否有這種雄心壯志不知道，唯一可以肯定的是他勝券在握，西方徒呼奈何。正如智庫專家所說，去年普京在國情咨文強調保家衞國，情緒充滿憤懣、怨恨和激動，今年的普京則是驕傲而自信，將俄羅斯形容為「強大和不可戰勝的力量、人類文明傳統價值觀的堡壘」。

普京的驕傲和自信既是來自民眾的支持，也是來自戰場上的勝利。不管烏克蘭如何掙扎，也不管美西方如何死撐，都已無法改變失敗的命運。美國援烏無以為繼，剩下歐盟還有甚麼作為？德國議會一再否決「金牛座」巡航導彈援烏，已足以說明一切，他們根本承擔不起戰爭進一步擴大的後果。法國總統馬克龍聲稱不排除北約成員國派地面部隊到烏克蘭抗俄的可能性，不過是說說而已，美國尚且不敢直接派兵，何況是其他國家。

最可悲的還是烏克蘭，好好的國家弄到如此地步，眼看就要成為西方棄子，澤連斯基之流依然執迷不悟，嗚呼！