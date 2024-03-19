俄羅斯和烏克蘭兩年前爆發戰爭，令國際社會關注北京會否也有樣學樣武力統一台灣。隨着「台獨金孫」賴清德5月20日宣誓就任總統在即，各國都預見未來台海情勢會進一步動盪不安。近來美菲台三方的互動頗值得留意。

在眾多東南亞國家之中，菲律賓和美國是傳統的盟友，但雙方關係在過去一段時間起起伏伏。小馬可斯出任菲律賓總統後，大幅調整上任杜特爾特政府的外交政策，將美國、日本和澳洲等拉進南海區域以對抗中國，促使美菲近年互動頻頻，制訂雙邊防務指針，深化海事安全合作等。

最新的消息是菲律賓在美國的幫助下，將在距離台灣最近的巴丹省建造一個新的民用港口。菲國對外聲稱這是以備在未來台海發生衝突時接收逃離台灣的菲律賓國民，不過菲國臨近台灣，這個港口一旦建成，可以令美國更便利地使用，在兩岸發生戰爭的情況下發揮非常重要的戰略作用。

至於台灣，由於和菲律賓一衣帶水，當局一直視菲律賓為前進東南亞市場的跳板，積極拉攏菲國，但效果一般。2013年菲律賓軍人射殺台灣漁民，更觸發雙方關係緊張，台灣政府一度派遣艦艇武力護漁，幸好事件最後和平落幕。近年菲律賓的對華政策出現重大轉變，與台灣民進黨政府的路線契合。菲律賓國內有人提出「台海有事，菲國有事」後，台灣隨即呼應要深化與菲律賓關係。美菲台三方有望在未來逐漸形成非正式的聯盟關係。

目前來看，美國已成功在台灣北邊集結成美日韓同盟，也在台灣南邊把菲律賓拉進來，結成美菲聯盟，未來還會走向強化。大陸日後若出兵台灣，肯定不會是兩方對戰，在台灣南邊和北邊也將面臨巨大的壓力，必須考慮得更多。