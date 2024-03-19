以色列與哈馬斯組織嘅加薩停火談判重啟，美國媒體引述外交消息報道，以色列情報機構摩薩德局長巴爾內亞會前往卡塔爾首都多哈，周一與埃及當局商討停火協議。之不過，所謂「停火」只係眾聲喧嘩，以方上周五表明不會接受哈馬斯不切實際嘅要求，即係哈馬斯一直要求永久停火及以方撤軍。

以軍攻打加薩根本未曾停止過，加薩衞生部上周六表示，以色列國防軍過去一天嘅襲擊，再造成超過60人死亡及逾百人受傷，令去年10月以色列對加薩採取軍事行動以來，被殺嘅巴勒斯坦人增至逾3.15萬人。加薩嘅人道危機不斷惡化，聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫，於造訪加薩北部仍提供婦產科服務嘅醫院後說：「醫生報告說，他們再也看不到體形正常的嬰兒。悲哀的是，他們看到的是更多死胎、夭折嬰，部分是因為營養不良、脫水及併發症導致。」

以哈停火無望，意味着加薩嘅死亡人數只會繼續增加，更多巴人備受飢餓和死亡煎熬！出訪中東嘅德國總理紹爾茨，亦關注以軍打算進攻拉法，警告會導致可怕嘅平民傷亡。連拜登嘅「紅線」也嗤之以鼻嘅以色列總理內塔尼亞胡，又點會把紹爾茨嘅話當係嘢吖！內塔尼亞胡於周日重申要攻入拉法嘅決心，即使國際社會施壓亦不會撤回。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默日前發表演說，公開斥責內塔尼亞胡無視加薩平民傷亡，形容佢係中東和平主要障礙，呼籲以色列舉行大選換走現政府。這番說話刺中內塔尼亞胡要害，佢抨擊舒默嘅言論完全不妥當，指大選與否應由國民決定。事實上，如果依家舉行大選，內塔尼亞胡肯定敗選，喺權力面前，佢必定對巴人趕盡殺絕！