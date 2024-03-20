娛圈單打：拋胸晒腿迎天王　露得及時成焦點

《亞洲超星團》餘威不盡，除咗「LOONG 9」成為焦點，就連大台新進小花陳懿德（Rachel）也備受談論。事緣她到澳門採訪超星團總製作人、韓流天王Rain，以吊帶黑色Tube Dress上陣，性感養眼；但對住一班「練習生」則非常密實，由腳包到上頸，大細超到出晒面，天王待遇果然零舍不同！

Rachel事後晒出和Rain的頭貼頭合照，大讚天王沒有架子。訪問期間，她亦不時流露仰慕眼神，笑得非常甜美，可見天王魅力沒法擋。不過同人唔同命，她訪問練習生時拒絕派福利，儘管笑容依然燦爛，但穿上牛仔褸包到冚，欠缺睇頭。

講開又講，Rachel近期工作機會不斷，逐漸入屋。例如新春期間，她拍住家燕媽媽主持開運節目，曝光率大增，她亦表現得活潑伶俐，觀眾睇得開心，加上平時有固定主持工作，知名度十級跳。

她是2021年港姐8強，翌年參加《香港小姐再競選》榮獲季軍，自此跟冠軍何沛珈、亞軍李芷晴齊齊踏上青雲路。她畢業於中大新聞及傳理系，有美貌有智慧，為了「再競選」港姐，更不惜在短短3個月內激減22磅，期間戒油戒鹽戒糖，同時瘋狂運動，終於贏得一個受捧機會。

工作表現搏殺，但有指Rachel甚有家底，上月慶祝26歲生日，大批圈中好友到其香閨出席派對，網民都驚訝伊人家住豪宅，即使招呼廿人玩耍，大廳依然非常寬敞。講到尾，想在娛樂圈走紅，點都要努力經營，難得Rachel工作認真，人緣又好，走紅指日可待！