俄羅斯總統普京在剛結束的大選，以八成七超高得票率成功連任，也是蘇聯解體後得票率最高的俄羅斯總統。他隨即與3名競選對手到紅場出席音樂會，紀念克里米亞併入俄羅斯10周年，揚言各黨要在議會通力合作。風騷姿態，直教美國為首的西方國家恨得牙癢癢。

事實上，普京連任是板上釘釘的事，即使俄烏戰爭沒完沒了，但他在國內的民望一直高企，絕大多數的俄羅斯人心裏明白，沒有普京帶領，俄羅斯不可能重新站在國際舞台；沒有普京主持大局，俄羅斯別說要在俄烏戰爭中勝出，就連避過被西方肢解的命運也是不可能；正因為普京的強人本色，令美國等西方國家深感忌憚，於是策動這場代理人戰爭，以為透過烏克蘭就能削弱普京聲勢，甚至足以讓他倒台。

人算不如天算，美國機關算盡，到頭來反而大大失算，普京不但沒有倒台，俄烏戰爭反而令俄羅斯人更加團結、更擁護普京。如今這場開打逾兩年的戰爭陷入膠着，美國「莫財」，援烏缺水，乘機將財政重擔卸給歐洲；歐洲諸國也不是傻子，大家各有算盤，反戰和停戰的聲音高唱入雲，一旦連歐洲都斷炊，烏克蘭想不玩完也難。

最可笑的是，美國帶頭對俄羅斯大搞制裁，又是踢出SWIFT，又是禁俄氣入口，但俄羅斯的經濟卻沒有被擊垮，去年經濟增長達到3.6%，增長率比歐洲主要國家亮麗得多，甚至是歐洲之冠。外界形容，普京藉着這場戰爭，解決了許多深層次問題，包括將反對勢力一窩端，在國內政壇更無敵手。

普京輕舟已過萬重山，反觀自詡民主燈塔的美國卻是內鬥不斷，一場總統選舉，社會更趨四分五裂。拜登再度硬碰特朗普，民望落後，連任之路四面楚歌。