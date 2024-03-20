中國服務與中國品牌，近年在全世界享譽日隆，不少人是歸功於「繡花精神」。這種當代中國人的特質，筆者從小時候起，就頗有體會，如今回想起來才赫然發現，今日中國的成功，該是其來有自。

筆者是在香港長大，但小學至中學的成長過程中，跟內地同齡的親友常有往來。中港兩地同屬華人社會，對學業成績固然同樣看重，但當時我已隱隱然發覺，兩地學生所追求的目標略有不同，香港的尖子只追求優秀，內地的尖子卻是追求圓滿。那些年跟表兄弟姐妹接觸，經常聽到他們自責，就算取得的成績已經不錯，但如果只得到95分、96分，而不是100分，往往會認為自己努力不夠，有時候甚至會為此而掉眼淚。相比之下，香港大多數的學生不一樣，即使是優等生，也很少會以爭取滿分為目標。

俗語說「三歲定八十，七歲定終身」，一個人長大後的思想、行為，大多是小時候奠定的。如今我和同輩的香港人都長大了，我內地的表兄弟姐妹以至他們的同輩也長大了。兩者同樣深受兒時的教育所影響，這就孕育出兩種不同的工作態度。香港的優秀人才大多只會追求卓越，內地的人才卻不同，他們的服務與出品，是在追求完美。

所謂的「繡花精神」，是指在生產或服務過程中，一絲不苟，力求毫無瑕疵，直至取得100分為止。時至今天，內地服務業的專業程度，寖寖然已勝過香港。內地品牌的影音平台TikTok，在歐美國家重重打壓之下，下載量還能節節上升，據說正是因為TikTok的運算方法遠勝同儕，他們的工作團隊是以追求「滿分」為目標。以此觀之，當代中國的「繡花精神」，大抵是人們在孩提時代，便已培養出來。