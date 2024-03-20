台灣國安會前秘書長蘇起說，大陸的和平統一路線愈來愈空洞，基層都希望趕快解決兩岸問題，討厭台灣的高層也愈來愈多，只剩習近平是少數的和統派，對美國談判的和統路仍保有希望，所以認為武統還要等一等。

蘇起認為，大陸老百姓現在大概有八、九成的人主張放棄和統，而高層討厭台灣的人也愈來愈多，鴿派全都閉嘴了，鷹派反而上來了，李強的報告就不提和平統一，但到了習近平就有提到，所以習現在是少數的和統派，若他不拍板戰爭開打，大陸當然是不會打。但去年美國加州大學聖地牙哥分校「21世紀中國研究中心」研究表明，絕大多數受訪者，都願意考慮除了戰爭以外的其他方式來實現統一，這其中三分之一的大陸受訪者認為發動戰爭以實現統一是不可接受的；只有百分之一的人拒絕除了戰爭之外的所有其他選擇。

兩個截然不同的觀察，到底哪一個才是真相？答案是兩個都是事實，只是從不同角度看同一件事。蘇起觀察到大陸對和統多持悲觀態度，鷹派迅速抬頭，確實是實情，因儘管大陸許多人對台灣抱持好感，但對民進黨執政卻無法接受，認為它不是能夠溝通協商的對象。而對絕大多數的大陸民眾而言，能避免戰爭當然是最好，除了極少數狂熱分子外，沒有人喜歡戰爭，更多人關心的是經濟與社會的發展，因為這才是他們要去面對的人生。

也就是說，大陸高層與普遍百姓都逐漸認為，在民進黨持續掌權下，和統已經希望渺茫，但不到迫不得已，還是不願意用戰爭來解決問題。在這樣的情況之下，領導人的抉擇，就成為了關鍵因素。決定戰爭的從來不是平民，而是領導者，兩岸是戰是和，考驗着雙方的智慧。