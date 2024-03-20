71歲的普京在剛剛結束的俄羅斯總統大選中毫無懸念地連任成功。由於俄國4年前已經修憲，普京很有可能一路執政到2036年，成為俄國當代史上掌權最久的元首。雖然歐美政要很不喜歡和這位「專制」的俄羅斯總統打交道，但恐怕也不得不面對這個現實。

俄烏衝突爆發後，普京為了應對西方制裁，開始實施抗西聯東的外交政策。除非雙方關係修好，否則普京未來6年仍會和歐美硬碰硬，以及聯合其他國家抗衡西方。不難想像，俄羅斯以後的外交重點工作將包括：加強與中國的戰略協作夥伴關係；重返中東和非洲，尤其是積極參與斡旋以巴、伊核等問題，擴大在中東地區的影響力。

當然，中亞地區素來被俄羅斯視為勢力範圍，普京基於其重要的地緣政治價值，也會致力鞏固在中亞的傳統影響力，包括通過俄國主導的集體安全條約組織和歐亞經濟聯盟，推動中亞地區一體化，將獨聯體國家聚攏在自己的周圍。

其實，俄美歐並非天生是敵人關係。蘇聯解體後，時任俄國總統葉利欽向西方大送秋波，但換來冷淡對待，此後俄國與歐美漸走漸遠。兩年前北約意圖拉攏烏克蘭成為成員國，觸碰俄國的紅線，導致雙方直接對抗。而西方國家一直咬住俄國不放，很大程度上和美國著名學者亨廷頓有關。

亨廷頓曾提出全球有多個不同的文明圈，一些不同文明的國家注定會發生衝突。在此影響下，以歐美為主的西方文明長期排斥俄羅斯的東正教文明，致力對俄進行「民主改造」，以變成「民主國家」。諷刺的是，這種想法反而加速俄與西方進一步對抗。近年美國對華政策也是同樣的意識形態作祟。華府若不改變思維，中美衝突恐怕無可避免。