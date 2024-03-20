普京強勢第5度當選俄羅斯總統，71歲的普京料續掌權至少6年。西方多國如美國、法國、英國等質疑選舉不公，這並不出奇，最可笑的是烏克蘭總統澤連斯基直斥普京戀棧權力，這可與拜登指特朗普太老，「精神狀況不適合做總統」一樣搞笑，果真是烏鴉笑豬黑，自己不覺得。

俄烏自2022年2月開戰至今，俄羅斯已吞併4個烏克蘭地區，分別是盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松。加上不久前，俄烏激戰數月，重鎮阿夫迪夫卡被佔，烏軍宣布全面撤軍。烏克蘭兵敗如山倒，作為總統嘅澤連斯基，如果不是戀棧權位，老早應舉白旗投降！

普京面對美國空前制裁、國內反對派打壓、北約有可能直接衝突下，以壓倒性高票贏得大選，儘管面對舞弊質疑，但是無損其挾高民意支持而「底氣」上漲！普京的魅力，在於其對領導俄羅斯走向富強的自信。選舉結束當晚，佢喺莫斯科嘅競選總部發表勝利宣言，除咗感謝投票給他的國民，並矢言，將在新任期內推動俄羅斯發展，首要任務係處理俄烏戰事相關問題以及加強俄軍實力。

普京看透烏克蘭已彈盡糧絕，軍援不繼，澤連斯基還口硬並揚言要一直戰鬥下去，直到所有俄軍被趕出烏國領土。嘴炮再響有乜用？滿目瘡痍的烏克蘭如一隻折翼小鳥，能有甚麼作為？面對美國無所不用其極的制裁和打壓，普京治國有方，俄國不但經濟冇垮倒，反而有所增長，且與中國、北韓建立更鞏固關係，難怪佢警告試圖挑戰俄羅斯的人，指出要恐嚇、壓制俄羅斯的意志和意識，歷史上沒有人成功過，他們不會成功，將來也不會成功！不投票給如此自信可保家衞國的普京還能投給誰？