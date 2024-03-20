美國每次大選都有一些核心議題，今年民主共和兩黨似乎要比拼對中國下狠手。本月初，拜登抹黑中國電動車會威脅美國安全後，美商務部隨即展開貿易調查。正籌謀重返白宮的特朗普日前亦插手，聲言他若當選美國總統，將對中國公司在墨西哥生產的汽車徵收100%關稅。兩個老人打選戰，不是比拼美國內政政綱，只顧打中國牌，看來美國對華的中國威脅憂慮，已升級到恐懼中國了。

美國自2018年起打響對華貿易戰、科技戰、金融戰，不過，美國愈打愈心虛，尤其去年秋天後，美國本以為科技制裁及晶片出口禁令能扼殺中國的先進製造，未料中國成功突圍、自產堪媲美7納米的晶片，近日更有傳連3納米晶片亦解決了。另一美國憂慮是大量價廉物美的中國電動車進口美國，令美國幾大車企業績大受打擊。

事實上，美國政商界已經決定要封殺中國新能源車，先是拜登政府計劃從進口政策設壁壘，輪到現在無權無勢的特朗普，他則出口術，瞄準中國電動車品牌可能在海外設立生產基地的傳聞下黑手，直接要對還是傳聞的墨西哥生產的中國電動車加徵關稅。

中國電動車在墨西哥設廠房至今還是構思，2月中，《日本經濟新聞》報道，中國電動車企比亞迪計劃在墨西哥設立生產工廠，報道只是引述了比亞迪駐墨西哥的公司負責人表示，正在與墨西哥官員洽談包括工廠選址在內等條款。除了墨西哥，還有在巴西設廠的考慮。

消息曝光後，美國媒體隨即跟進，指這間中國公司在墨西哥的廠房計劃投資50億港元，美媒的關注焦點是墨西哥是美國後院，若成為中國貨攻進美國的跳板則大不妙。

因為，美國與兩個鄰國加拿大、墨西哥簽訂了《美國-墨西哥-加拿大協定》，加拿大及墨西哥的產品出口美國可享稅務優惠。以電動車為例，中國生產的電動車現時出口到美國，要繳交27.5%關稅，但若從墨西哥出口，稅率或低至單位數，還有機會享有補助。

美國媒體添油加火後，美國商界又怕又怒，有美國貿易組織向拜登政府提出警告，要求阻止中國新能源車企在墨西哥設立廠房，也有美國媒體發出要對《美國-墨西哥-加拿大協定》添加限制條款。美國政商界及媒體罕見的大團結，互相補位、全力向中國插刀，目的不外是一舉把中國電動車擋在美國門外，以保護本國企業的利益，這種競爭贏不了，便關門大吉的手法，符合世界貿易組織協定嗎？當然不。

如今，一向簡單粗暴的特朗普打出百分百關稅的牌，只是信口開河已贏了選舉輿論戰，拜登政府要想搶回主導權，恐怕只有比特朗普更激這一招，否則無法安撫美國人惶惶不可終日的心。