世界視線：中國東北大開放　帶動中俄韓整合

改革開放以來，中國東北的發展便未如人意，主要原因是東北集中重工業和國營企業。在市場化改革的初期，重工業受內地經濟結構調整與對外開放的雙重打擊陷入困境，中央政府多次推行東北老工業區的振興計劃，但一直沒有起色，現在更因人口老化和減少，似乎發展前景暗淡。

中國國境之內，東北處於一隅，主要歸入內陸。東南沿海的市場化和外貿為主的發展並沒有把發展輻射至該地區，反而因東南沿海得內地及海外資金的大投入，經濟迅速擴張，進一步擠壓東北的老工業和農業。西部開發，在過去10年一帶一路戰略開展後亦被賦予新的能量。中歐班列、中亞班列的發展，最大得益者為西部的成都、重慶、武漢，以至西安和新疆烏魯木齊。東北還是死水一片。

東北發展乏力是因處於中國內地的邊緣地帶。雖然毗鄰俄羅斯與南北韓，但因這些國家的政治經濟問題，東北從沒有對這三國有相類於東南沿海對外的開放度，缺乏足夠的外來投入與衝擊，原有的工業結構、管理方法和企業文化難以有大轉變。

在舊的體制結構與文化內，依靠政府的援助維持，也讓當地的人才與豐厚的資源浪費。廣東省的經驗是從中國邊緣地帶一轉為開放發展的最前線，需要的是大開放。因地制宜，東北的大開放對象是俄羅斯與南北兩韓，首要是擺脫一直以來的政治顧忌。中俄合作已無阻礙，與北韓合作，則過度擔心美國的反應。俄羅斯與北韓都是受美國制裁的國家，中國不承認單邊制裁，可卻對美國過度顧忌。南韓本為與中國合作的最佳夥伴，南韓前總統金大中上台後，南北韓關係及中國與南韓關係都有良好發展。正因如此，美國加以抑制，也全力打擊金大中一系。中國與俄羅斯及南北韓合作，便被美國的政治因素干擾。

東北大開放應突破美國的設限，也要趕上俄羅斯與北韓正在推行的全面合作，並借對南韓開放協助金大中一系在南韓內的政治發展。至少在東北區內，中國可採經濟特區的政策，以三國為目標免簽證來促進相互投資、貿易和各種交流。以俄羅斯的能源、北韓的勞動力、南韓的技術共建東北的新發展。黑龍江定為與俄合作基地，把黑河經驗擴大。以丹東全力發展與北韓合作重心區域。對南韓則以遼寧為主。

研究所所長 陳文鴻