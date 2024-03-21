正論：反毒變成販毒　執法如何信服

香港號稱由亂入治、由治及興，當中執法人員質素高低，對維持社會穩定起着關鍵作用。很可惜，知法犯法、監守自盜的醜聞不絕如縷。一名被形容為有「模範功績」的警署警長，在參與涉及過億元冰毒的掃毒行動後，竟然化身毒販，私吞當中過千萬元毒品作販賣用途，最終東窗事發，昨日被法庭重囚23年10個月。既是執法者，又是犯法者，香港來到這個地步十分危險，若執法人員也無法令人信任，市民身家性命財產可指望誰來保障？

案發於2020年4月27日至5月6日期間，已婚男被告當時為西九龍總區反黑組警署警長；女被告報稱無業，有多次案底，辯稱由男被告「線人」發展為情侶關係，因男被告答應與她共組家庭才會一起犯案。案情指，警署警長在調查一宗涉及300公斤冰毒案時，私下盜取其中逾24公斤、市值約1,600萬元的毒品，並供女線人轉售圖利。警方其後到尖沙咀一間酒店調查，發現女線人並搜出毒品，期間警長以房卡開門，身上同被搜出毒品，雙雙被捕，揭出監守自盜的不堪事實。

反毒變販毒、執法變犯法，事件震驚社會。毒品對社會有多麼大的危害，執法人員十分清楚，但他們同樣心知肚明的是，毒品價值不菲，心術不正者鋌而走險不足為奇。當局常常吹噓本港執法人員水平高，如今卻是事與願違。即使不應一竹篙打一船人，即使香港已進入愛國者治港新時代，但警員涉及嚴重刑事罪行的事例並無減少，想美化也美化不了。

事實上，納稅人對警員有極高期望，他們薪高糧準，肩負維持治安重責。然而，監守自盜、知法犯法、警黑不分卻不斷發生，叫人情何以堪。除了販毒，警員涉及非禮、強姦、盜竊、危駕、傷人、妨礙司法公正、欺詐等不一而足，要多墮落有多墮落，要讓人多震驚有多震驚。

單是近數月，已有已婚高級督察強吻及非禮懷孕女店員，之後圖付百萬元「掩口費」了事，被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成；又有男警員涉於紀律部隊宿舍單位內非禮7歲女童，被控一項猥褻侵犯罪；而高級警員向「遮仔會」申請貸款，涉隱瞞曾向銀行及財務公司借款約125萬元，以獲「遮仔會」批出兩筆逾14萬元貸款，承認兩項欺詐罪；又有前男警涉在一年半內，在3個非法賭博網站賭博並中彩後，將得益分別存入多個銀行帳戶和馬會帳戶，被控6項洗黑錢罪等。

「神又係你、鬼又係你」，表面正義，實則是披着人皮的狼，上述例子不過是冰山一角。過去亦時有警員和黑社會稱兄道弟、提供保護傘的醜聞見諸報端，由低級警員到警隊高層都有，包括曾有被譽為「明日之星」的警司收賄為黑社會通風報信，為了錢、為了色、為了爽，只有想不到，沒有做不到。現在更涉及私吞和倒賣毒品，情況極之惡劣，而且有理由相信，有關警員可能過去屢屢得手，頻頻獲利，因此惡向膽邊生，只是今次不好彩斷正而已。警隊內部還有多少這樣的內鬼和枯枝，思之令人惴惴不安。

社會來到這個地步，實在既危險又可悲。試想想，市民指望警員維持治安，執行正義，遇事報案望有公正執法，將違法者收入法網，詎料事實竟是人鬼難辨，忠奸不分，叫市民以後還能相信誰？還能指望誰？警察還能保護市民嗎？

數字顯示，2023年1月至4月共有11名正規警務人員被捕；而2019年至2022年，每年分別有24、45、37及42名警員被捕。每有類似醜聞爆出，當局例必回應只是個別事件，不應抹殺警隊付出的努力和貢獻；而黑暴一役，警隊被指平暴有功。誠然，樹大有枯枝，族大有乞兒，這些都是實情，但不代表警隊可以因此沾沾自喜，不用提升質素。公眾要求警員比白紙更白，律己以嚴，而不是手執執法權而知法犯法。有立法會議員曾經批評警隊「重國安輕治安」，經常抄牌和捉亂過馬路，卻未有以同等力度去打擊治安案件，顯然不是無的放矢。去年整體罪案數字超過9萬宗，按年上升近三成，破案率卻同樣只有約三成，令人慘不忍睹。

僅涉及南亞假難民和本地黑幫的罪案便無日無之，打家劫舍、街頭仇殺、販毒開賭「應有盡有」，市民和商戶卻感受不到警方積極執法和增加巡邏。反而卯足勁禁制批評政府和警隊的言論，連立法會議員反映民意也動輒得咎，被高官拿黑暴時期的言論相提並論，上綱上線，人人自危。其實，只要政府真正以民為本，警隊真正秉公執法，批評言論自然就會消失，否則一味塗脂抹粉，不啻是自欺欺人、粉飾太平罷了。