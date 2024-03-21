以巴之戰正愈來愈進入決戰階段，關鍵是以軍是否如內塔尼亞胡批准那樣，進攻拉法。而以軍進攻，國際社會可怎樣阻止？更主要的是美國會否阻止？例如美軍以維和形式進駐拉法，制止以軍的攻擊。國際輿論對以巴衝突已經是一面倒地傾向巴勒斯坦。拜登惺惺作態，也不可能替以色列在國際上消解愈來愈廣泛的批評，以及歐洲社會裏的反猶太言行的發展。

以軍進攻拉法，卻是給拜登和美國直接難題──能否及會否阻止？若不作阻止的行動，美國將進一步失去國際支持，也或許會影響拜登連任的選情，特朗普的政治投機必然借題發揮，把拜登連上以軍的暴行，也會揚言當選後停止支援以色列。拜登不敢出兵制止以軍，但單是恐嚇也不會使強頑的內塔尼亞胡讓步。後者背後有更蠻不講理、宗教狂熱的猶太復國主義者。他們是沒有退路。然而，即使拜登用甚麼強硬手段介入，內塔尼亞胡還會堅持攻擊拉法，甚且更狂轟濫炸，但求快速成功佔據拉法，以便號稱戰勝，把哈馬斯消滅，由此收兵。

以色列極右政權的目標是種族滅絕。拉法最後一戰必然全力屠殺，借消滅哈馬斯之名，盡量把加薩巴勒斯坦老幼肉體消滅，把加薩餘下的設施盡量破壞，從而將加薩變成無人區，達成種族清洗的目標和將該區對以色列境內的威脅剷除。拉法之役必然更加殘酷，國際社會可以依然無動於衷？那時連空投物資也變成不需要了。

拉法一役勝利的話，以軍必轉向西岸佔領區，用清洗反以的地方武裝為藉口進行另一場種族清洗，並且用武力壓迫敍利亞與黎巴嫩，想重演1967年六日戰爭的勝利。拉法一役後，各族地方武裝也必然替加薩報復，全力進攻。將會有比拉法一役更激烈的戰事。屆時伊朗會否介入，美國又會怎樣應對呢？按歐陸趨勢，反猶太的行動會升級。局部地區性針對猶太人的暴力當然會此起彼落。以色列在拉法屠殺巴勒斯坦人，向全球挑戰，必然改變國際社會對猶太人、以色列、美國的政治態度。沒有參與加薩行動的猶太人仍然會受牽連。內塔尼亞胡政權正把猶太舉族陷入二次大戰來最嚴重的危機。

中俄印會是旁觀歐美以色列陷入加薩危機而求漁人之利？抑或是一起介入，阻止人道主義悲劇和中東的決死之戰？中俄印怎樣面對國際人道主義的責任呢？