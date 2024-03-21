第三屆民主峰會日前在南韓舉行，這是美國總統拜登3年前上台後，一手催生的四不像國際吹水會。為甚麼說是四不像？首先，美國為了讓台灣、科索沃等未獲聯合國承認的政治實體參與，而不敢稱之為「國際」會議，亦不敢稱呼各國與會者為「代表」，而僅叫做「參加者」。但當台灣的「參加者」以視像方式與會，期間展示了一幅將中國大陸與台灣用不同顏色標示的地圖，美方則以技術問題為由將影像切斷。

峰會以民主為名，但參加者卻包括不少公認最不民主的國家，包括剛果民主共和國、尼日爾和伊拉克等，主因是有關國家當時與美國友好（但短短兩年後，該三國已先後與美國反面以至轉投俄羅斯懷抱），反而是民主評分不低的新加坡及匈牙利，則因為與中俄友好而未有獲邀。新加坡前外長就批評，民主峰會的組成本身就不民主，單憑美國決定哪些國家符合條件。

首屆民主峰會以反貪腐為主題，拜登在會上宣布會設立「反貪污基金會」和「全球反腐敗協調員」，最後協調員是委任了，但未見任何建樹，甚麼基金會更不了了之。第二屆民主峰會號稱由美國、哥斯達黎加、贊比亞、荷蘭和南韓等五大洲代表共同主辦，拜登又聲稱會撥款6.9億美元推動全球民主發展，但大家目睹的是美國自己及其部分盟友的民主制度，都在過去一段時間呈現倒退。

今屆峰會以獨裁結合科技為主題，美國國務卿布林肯指控中俄是全球操控資訊活動的幕後黑手，獨裁者正利用科技損害民主和人權，但不少人覺得華府及美國的科網巨企，才是操控資訊和濫用科技的積犯。不過大家也不必太過認真，反正若拜登未能於年底連任，民主峰會就應該不會有第四屆了。