美國總統拜登周一與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論巴勒斯坦加薩地帶戰況。事實上，自哈馬斯去年10月越境偷襲以色列後，拜登與內塔尼亞胡至今已通話20次，對上一次已經係上月15日。然而，通了那麼多話，卻無助解決加薩地帶嘅人道主義危機；美方強調有迫切需要大幅增加運往加薩地帶，特別係北部地區嘅援助物資。

白宮國家安全顧問沙利文喺記者會介紹美以兩國領袖通電話詳情，指以色列在打擊加薩地帶嘅哈馬斯勢力取得重大進展，當地同時有愈來愈多無辜平民死於衝突，包括數千名兒童，形容一場人道主義危機已籠罩加薩地帶全境。

加薩人道危機嚴峻。聯合國日前發表最新評估，指加薩全境約220萬人，當中有110萬人正經歷「災難級」飢餓，與3個月前相比多了一倍。聯合國世界糧食計劃署（WFP）2004年制訂嘅糧食安全階段綜合分類，將某國或地區嘅糧食安全程度分為「安全」、「面臨壓力」、「危機」、「緊急情況」、「饑荒或人道災難」5個階段。聯合國糧農組織指出，讓整個人口中有一半處於災難性、接近饑荒嘅水平，這是前所未有。

加薩衞生部本月初表示，最少15名兒童喺一間醫院死於飢餓和脫水，外媒捕捉到眼窩凹陷、面容憔悴嘅消瘦嬰兒畫面，看了令人不安。本月初嘅聯合國兒童基金會巴勒斯坦人道主義狀況報告指出，下月預產期嘅數千名加薩婦女，其嬰兒出生後將面臨夭折風險！天地不仁，以萬物為芻狗。聯合國秘書長古特雷斯強調必須立即行動防止這場「人為災難」；而拜登卻仍舊在警告以軍攻拉法是錯誤！以軍尚未展開拉法嘅地面行動，周二空襲當地，已炸死至少14人，包括3名婦女及3名小童！