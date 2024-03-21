愛國生意，原本壟斷在一批「愛國」大V手裏，天天辱罵資本、污衊民企、批鬥公知、反美抗日，天天與塔利班、哈馬斯稱兄道弟，煽動民粹，把大小「愛國者」們鼓動得激情澎湃，大V們也賺得盆滿缽滿。隨着社交平台、短視頻普及，愛國生意的門檻已被踩得稀巴爛，大有蜂擁而至之勢。無他，因為這是一門無本萬利、穩賺不賠的買賣。

農夫山泉被貼上媚日標籤，遭「愛國者」群起抵制。有人打砸廣東《盜墓筆記》漫畫展，理由是以為是日漫。10多年前西安的反日遊行，U型鎖砸日系車成了典型標誌。但那時，起碼還確實有一輛日系汽車。如今，只要「以為是」就可以理直氣壯、大言不慚地打砸。這開闢了「莫須有」的新境界。

更典型的事件是，網民「毛星火」一直叫囂起訴莫言，甚至煽動施以暴力行為。這種赤裸裸的誹謗、人身威脅，警方不管，網信、文化、宣傳各部門也置若罔聞。莫言，中國獲得第一個諾貝爾文學獎的作家，堂堂的中國作協副主席、全國政協委員，除了民間正義之士為其鳴不平外，無人為其維權。其地位與我們草民無異。而若是有人攻擊烈士邱少雲、黃繼光，官方則是立刻就要抓人、判刑的。

前數天，央視記者在河北燕郊採訪爆炸現場遇阻，中國記協當日即刻發聲，為記者撐腰，贏得各界叫好。而中國作協，面對自己的副主席，任人肆意凌辱，始終緘默不語。不禁令人聯想起，3年疫情時期，上海的張文宏醫生，是少數堅持撒播科學種子，也因此成了被批鬥對象。官方同樣不曾為其支持正義，而聽憑其蒙受各種羞辱。

這種悲涼是最嚴寒徹骨的。其背後的大環境導向，令人悲哀。莫言受批鬥的原因是甚麼？因他的作品揭露了苦難。這種苦難，是億萬中國人的切身經歷。張文宏被圍攻又是為何？因始終堅持科學真理至上。就因為這樣，莫言的「苦難」和張文宏的「科學」卻成了罪狀。這個罪狀，就是沒有與公權力保持一致，進而就定性為唱反調，定性為反黨、反國、反社會主義，帽子愈扣愈大。

總之，只要「以為是」與公權力作對，「愛國者」就毫無顧忌揮舞棍子。在他們眼裏，這是龍鱗逆不得。誰敢造次，任你是諾獎得主、中國首富、抗疫專家，統統可以打翻在地，永世不得翻身。隨之而來的，才真正進入愛國生意的核心階段，那就是把流量變現。比如「毛星火」借辱罵莫言炒作，竟搞起知識付費，終於又成了一門生意。網絡平台對這種反智行為，一路綠燈。而如經濟學家賈康，卻因為民企仗義執言，就動輒禁言。

這種導向下，想要穩信心、穩預期，豈非滑天下之大稽。鍾睒睒、莫言這樣的頂級企業家、知識分子，尚且無法保護自己，升斗小民、中小企業，更是如同螻蟻。讓公眾相信支持民企、鼓勵創新、擴大開放的誠意，請從保護莫言始。