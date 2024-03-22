娛圈單打：女神做你老婆　人生真正好極

好Sweet呀！「結衣BB」新垣結衣和星野源結婚3年，期間傳出二人是「分居婚」，其實兩口子相當恩愛，而且早就遷入東京豪宅共同生活。日前星野源自爆在家中組裝電腦，為防止靜電，當時近乎全裸，結果遭老婆偷窺，閃盲網民眼球！

兩口子甜蜜事情又點止咁少。話說早前星野源到另一諧星春日俊彰家中作客，眾人飲到半夜三更醉醺醺，結衣冇詐型不特止，仲不惜捱眼瞓，親自揸車接老公歸家，獲讚係廿四孝老婆，令網民羨慕不已！結衣BB升呢「國民老婆」，果然名不虛傳！

講開又講，星野源雖然係有名的音樂才子，但其貌不揚，甚至被恥笑為四眼龜，最後居然抱得美人歸，自是教外界大感驚訝。眾所周知，二人結緣於經典日劇《逃跑雖可恥但有用》，星野源飾演木獨宅男入型入格，最後更同結衣戲假情真。看來木獨宅男只係形象，真正的星野源肯定細心周到，否則點可能贏取女神芳心。

星野源除咗唱歌演戲，也有在刊物的專欄寫作，係多棲藝人。事業順風順水，又娶咗結衣呢個完美嬌妻，大家都認定佢係人生大贏家，但其人生絕非一帆風順，甚至曾經在鬼門關徘徊！

2012年12月，佢因為頭部劇痛在錄音室暈倒，送院後被診斷為蛛網膜下腔出血，即係腦出血的一種，需要即時停工進行手術。以為執番條命，點知事隔6個月，檢查赫然發現腦部再度出血，需要接受第二次開腦手術，他甚至在手術前寫下遺言！好彩吉人天相，大難不死必有後福，家陣終於雨過天青，同女神一起享受人生！