正論：色情淫片不剷除　涉性罪行難遏止

有學者感慨，上世紀的人尚且有羞恥之心，略有良知，懂得禮義廉恥，至少撒謊會臉紅，做錯事會覺得內疚；但是到了本世紀，似乎社會基因發生了突變，底線倫理早已崩盤，道德敗壞視作等閒。各位，東方傳媒機構（下稱「東方」）鍥而不捨向政府部門檢舉Google旗下的YouTube宣淫販賤已經超出底線，譬如有裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆，全程展露乳房並無打格；亦有影片全程近鏡直播女子下體剃毛過程，令人側目。如此敗壞風氣毒害血氣方剛的青少年，有關部門又「側側膊唔多覺」，那就難怪整個社會失範、性罪行難遏止！也是基於此，本報打擊歪風不手軟，冀引起各方關注。

醜聞不斷的美國Google旗下影片分享網站YouTube，大量裸露女性胸部或性器官大特寫、暴力及血腥的影片長揭長有，東方繼去年底後，今年由2月初開始，一直就以上多個問題，分別致函警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉和投訴，其中於3月8日（第6度檢舉）共舉報5條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處昨日公告，將本報檢舉的全部5條影片，一律評為暫定類別屬第II類物品（不雅物品），確保18歲或以上人士才能觀看影片。

東方最新於今年3月分別在1日、8日及15日，去信多個部門，要求跟進YouTube上充斥色情成分及涉及大量裸露淫片。其中於3月8日，合共向警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉5條不雅影片，5條影片包括前述裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆，以及女子下體剃毛過程，另3條為女行為藝術家在畫作前腿張開展露性器官、模特兒在沙灘拍攝裸照、女子比堅尼位熱蠟脫毛過程，5條影片全部都有陰部大特寫，全程都無打格。

不過，本報發現即使有4條影片已被評級，惟昨日仍未下架，只有第5條涉及比堅尼位熱蠟脫毛的影片已不可再瀏覽。如此「春色無邊鹽醃眼」，青少年看了會有何聯想綺念？孔夫子就說，君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥⋯⋯聖人都覺得血氣未定的青少年，戒之在色；如今凡東方檢舉的，即使淫賤、色情到出汁，依然頂多是I級、II級而永遠不會是III級？

淫審處如此胡作亂為，無規無矩的評級，難怪被有識之士鬧爆，指其不知所謂，直頭是「攞高人工卻嘥米飯」！既然這班淫審人員骨子裏仿似不知有III級不雅物品，否則東方檢舉的，即使幾淫穢幾色情都只能是I級或II級，試問如此「評審」有何意義？不如索性執咗佢，一來樂得「無眼屎乾淨盲」，二來節省不少公帑，用來扶貧濟老有意義得多！這個說法愈聽愈有道理。

東方之所以堅持不懈，因眼前露骨淫片揭不完，敗壞風氣害青年！呢，執法部門都指出，近年有關兒童被網友色情勒索、詐騙甚至性侵的案件有上升趨勢，去年涉及「裸聊勒索」及「援交騙案」的案件中，有超過900宗是針對學生，佔這兩類案件的兩成。而與兒童的網絡活動有關的性罪行案件亦有上升趨勢，去年的案件中年紀最小的受害人只得9歲。執法人員指，要有效幫助預防及打擊相關威脅，需要各界合作，從多方面了解情況。

事實上，本報一向關心社會關心青少年，之所以不惜「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」，卯足全力找出YouTube平台充斥海量色情、暴力、血腥的影片，除了發揮第四權，亦基於要為社會正風氣，令突變的基因、崩盤的倫理、敗壞的道德、人類的恥感，得以重拾，起碼不要再崩壞下去，用心可謂良苦。

本報一直指出，治亂世宜用重典，一個如此禮崩樂壞、失範的社會，更加不能姑息養奸，放生美國Google旗下的宣淫平台YouTube，淫審處從不敢把東方檢舉那些鹹到出汁的影片評為III級，令有識之士覺得是懼洋心態，從來沒有認真執法，令人覺得是法治之恥。回歸就快27年了，是時候重拳糾正淫風，令吾人重拾良知，才是特區良政善治的楷模，否則根本難以說好香港故事！

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第III類的物品（只在暫定類別下經評定者除外），加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。而發布第II類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬元及監禁一年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁一年。然而，徒法不能自行，淫審處如沒有把好關，再加上多重標準、胡亂評審，只會淪為裝假狗，瘀到嘔！